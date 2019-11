Jaanan tytär Annariina, 18, kuoli huumeisiin – alamäki alkoi yläasteella, äidille huumeidenkäyttö paljastui Facebookista: "Tyttö sanoi, että tarkoitus on, ettei tunne mitään"

– Kahdeksannen luokan kesällä Annariinalla oli ensimmäinen poikaystävä, joka oli kotoisin Thaimaasta. Poika joutui muuttamaan takaisin kotimaahansa äidinsä kanssa, koska he eivät saaneet oleskelulupaa. Se oli Annariinalle todella kova paikka.

Henkinen pahoinvointi vaikutti

– Kun bentsot tuli kuvioihin ja sain tietää, kysyin, että eihän niistä voi tulla hyvä olo. Hän vastasi, että ei ole tarkoituskaan, vaan tarkoitus on, ettei tunne mitään.

Aina huolissaan

– On äärimmäisen rankkaa olla jatkuvasti huolissaan lapsesta. Laittaa aamulla ensimmäisenä viestiä, katsoo meneekö se perille, lukeeko tyttö sen, vastaako hän ja sitten kun vastaa, on hetken aikaa onnellinen, että tyttö on vielä olemassa.