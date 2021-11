Osaisitko yhdistää? Neljä merkkiä heikosta keskivartalosta – voi tuntua jopa vessassa

Vahvat keskivartalon lihakset eivät tarkoita tiukkaa sixpackia. Keskivartalon lihaksilla, joihin kuuluvat vatsalihasten lisäksi lantionpohjan ja selän lihakset, on merkittävä rooli tasapainon ja liikkuvuuden kannalta. Keskivartalo voikin olla vahva, vaikkei lihaksia rasvakudoksen alta erottaisi.

1. Huono ryhti

2. Selkäkivut arkisissa askareissa

Well and Good -sivuston haastattelema fysioterapeutti Grayson Wickham kertoo, että keskivartalon heikentyneet lihakset rasittavat lannenikamia, mikä voi aiheuttaa kovaa painetta selkänikamiin, välilevyihin sekä selkärankaa ympäröiviin lihaksiin. Sen sijaan vahva keskivartalo antaa voimaa myös muille kehon lihaksille.

3. Et ole päästä ylös sohvalta tai sängystä

Kehon jäykkyys sohvalta tai sängyltä noustessa voi olla merkki huonossa asennossa löhöämisestä. Huono asento on puolestaan usein yhteydessä heikkoon keskivartaloon. Today-uutissivuston mukaan hankaluus suoristaa kroppa on todennäköisesti merkki liian heikoista keskivartalon lihaksista.

Well and Good -sivuston mukaan hälytysmerkki on, jos ihminen joutuu ottamaan tukea noustessaan tai seisoessaan.