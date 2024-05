Trump tuomittiin rikolliseksi – MTV:n ulkomaantoimittajat kertovat, mitä historiallisesta päätöksestä seuraa

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on todettu syylliseksi rikoksiin New Yorkin rikosoikeudenkäynnissä. 12-henkinen valamiehistö totesi Trumpin syylliseksi kaikissa 34 syytekohdassa niin sanotussa hyssyttelyrahaoikeudenkäynnissä, jolla pyrittiin vaikuttamaan vuoden 2016 presidentinvaaleihin. Syytösten mukaan Trump maksoi aikuisviihdetähti Stormy Danielsin hiljaiseksi, jotta tämä ei olisi kertonut julkisuuteen seksisuhteestaan Trumpiin.

Oikeudenpäätös on historiallinen, sillä toista kautta tavoitteleva Trump on Yhdysvaltain ensimmäinen rikostuomion saanut presidentti. Trumpin asianajajan mukaan Trump tulee valittamaan tuomiostaan mahdollisimman pian.

– Siellä on kolme vaatimusta presidentille: hänen on täytynyt syntyä Yhdysvalloissa, hänen täytyy olla vähintään 35-vuotias ja olla asunut Yhdysvalloissa vähintään 14 vuotta, mutta ei siellä rikostuomioista tai vankilassa olemisesta mitään puhuta, kertoo MTV:n ulkomaantoimittaja Laura Pylvänäinen .

– Jos Trump saisi vankilatuomion, joka on mahdollinen, vaikkei ehkä todennäköinen, emme tiedä täydellä varmuudella, pystyisikö hän ryhtyä vankilasta käsin presidentiksi, jos voittaa seuraavat vaalit, kertoo puolestaan MTV:n ulkomaantoimittaja Jarno Miettinen .

"Polttoainetta Trumpin kannattajille"

Vielä on epäselvää, miten päätös tulee vaikuttamaan Trumpin kannatukseen, mutta ulkomaantoimittajat eivät usko sen ainakaan syövän luottamusta Trumpin uskollisimmilta kannattajilta.

– Sitä mukaa kun Trumpille tulee lisää tuomioita ja hänet todetaan syylliseksi, sehän on vain polttoainetta hänen kannattajilleen. Sillä he nimenomaan todistavat olleensa koko ajan oikeassa, että systeemi on heitä vastaan, Pylvänäinen kertoo.