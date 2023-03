Tutkija: Donald Trumpin rikossyyte saattaa rikkoa Yhdysvaltojen poliittista järjestelmää

– Tässä on se vaara, että tämä rikkoo Yhdysvaltojen poliittista järjestelmää niin, että tulee tavaksi pyrkiä asettamaan syytteeseen poliittisia vastustajia.

Lisäksi vaarana on tutkijan mukaan se, että syytteitä nostetaan kostotoimina, vaikka aihetta niihin ei varsinaisesti olisi.

Lindénin mukaan on kuitenkin vielä iso kynnys siihen, että vastaavaa imitoitaisiin Euroopassa.

Tarkkoja syytekohtia ei tiedetä

Syytteet luetaan syytetylle julkisessa istunnossa, jonka jälkeen tuomari päättää, vapautetaanko syytetty takuita vastaan vai vangitaanko hänet. Tarkat syytteet julkistetaan oletettavasti, kun syyte on luettu Trumpille. Manhattanin piirisyyttäjä Alvin Bragg on sanonut, että syyte ei ole vielä julkinen eikä päivää syytteidenluvulle ole valittu.

New York Timesin asiasta tietävän lähteen mukaan syytekohtia on yli kaksikymmentä.

– Tällä hetkellä emme tarkalleen tiedä, mistä syytekohdista syytteet on tarkalleen nostettu, Lindén sanoo.

Trumpin asianajaja Susan Necheles on sanonut, että entisen presidentin odotetaan saapuvan Floridasta New Yorkiin oikeuden eteen tiistaina.

Kiinnostava on Lindénin mukaan myös tilanteen turvatoimikysymys, sillä entisillä presidenteillä on käytössään laaja turvallisuuspalvelu, joka oletettavasti seuraa häntä koko oikeudellisen prosessin ajan.

Entiseen presidenttiin kohdistuu tutkintoja New Yorkin osavaltiossa suoritetun tutkinnan lisäksi myös Georgiassa vuoden 2020 vaaleihin liittyen sekä Washingtonissa liittyen tammikuun 2021 hyökkäykseen kongressitalo Capitoliin.

Trump on raivoissaan rikossyytteistä – MTV Yhdysvalloissa

Rikossyyte voi hyödyttää Trumpia lyhyellä aikavälillä

– Kaikki varmasti miettivät, että mikä vaikutus tällä on Trumpin vaalikampanjaan nyt näissä vuoden 2024 esivaaleissa sekä lopullisessa kisassa.

Presidenttikisan esivaalivaiheessa syytteet voivat Lindénin mukaan lyhyellä aikavälillä jopa hyödyttää Trumpia. Entinen presidentti voi siis kääntää syytteet hyödykseen, kuten hän on aikaisemminkin tehnyt, kun häneen on kohdistettu epäilyjä tai syytöksiä.

– Hän on taitava kääntämään ne niin, että kyse on poliittisesta ajojahdista. Mielipidemittauksista näkee, että republikaanien äänestäjät myös haluavat nähdä asian niin tai ainakin sanovat mielipidemittauksissa kyselijälle, että näin he asian näkevät.