Ovatko puolueet valmiita kuuden miljardin euron sopeutuksiin? Näin kommentoivat Matias Mäkynen, Riikka Purra ja Petteri Orpo

SDP on aiemmin linjannut tavoittelevansa julkisen talouden tasapainoa "useamman vaalikauden aikana". Mäkysen mukaan kaksi vaalikautta on sopeutuskeskustelussa hyvä aikajänne.

Kokoomuksen Orpo: "Me emme ole ongelma tässä asiassa"

– Me emme ole ongelma tässä asiassa. Nyt pitää kysyä muilta puolueilta, mitä he sanovat tästä virkapuheenvuorosta, ottavatko he sen vakavasti ja ovatko he valmiita esittämään keinoja, joilla talous tasapainotetaan, Orpo kommentoi.