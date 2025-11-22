Juuri nyt Avaa

Seuraa suoraa lähetystä vasemmistoliiton puoluekokouksesta kello 10 alkaen. Sitä ennen ohjelmassa Huomenta Suomen ohjelmistoa. Str / Lehtikuva

Vasemmistoliitto on koolla puoluekokouksessaan Vantaalla. Puheenjohtajaehdokkaiksi ei ilmoittautunut määräaikaan mennessä muita hakijoita, joten Minja Koskelan valinta on puoluekokouksessa selvä.

Koskela valittiin vasemmistoliiton puheenjohtajaksi lokakuussa 2024. Hän nousi eduskuntaan vuoden 2023 vaaleissa yli 10 000 äänellä.

MTV Uutiset on paikalla puoluekokouksessa ja seuraa suorana puolueen entisen puheenjohtajan, europarlamentaarikko Li Anderssonin puheen, joka alkaa hieman kello 10 jälkeen. Näytämme suorana myös Koskelan puheen kello 14 sekä hänen uudelleenvalintansa puheenjohtajaksi sen jälkeen.