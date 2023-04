Virkamies tasapainottaisi taloutta kuudella miljardilla, poliitikko ei – ekonomistit kertovat, miksi

Nordean pääekonomisti Juho Kostiainen on kollegansa kanssa samaa mieltä: kuuden miljardin sopeuttaminen on mahdollista, mutta poliittinen peli saattaa varsinkin hallituskauden loppumetreillä saada otteen ja tavoitteista luisutaan.

– Esimerkkinä Kreikassa: Sitten, kun on pakko, pystytään sopeuttamaan, mutta sitten, jos ei ole selkä seinää vasten ja on vähän liikkumatilaa kiusaus livetä tavoitteista saattaa olla, varsinkin hallituskauden loppupuolella, kun halutaan äänestäjille mukavat oltavat ennen vaaleja.

Onko aikataulu liian kunnianhimoinen?

Vaikka nopeakin sopeuttaminen olisi mahdollista, Corinin mukaan aikataulu on ainakin vielä toistaiseksi Suomen puolella. Me emme ole vielä Kreikan kaltaisessa tilanteessa, jossa sopeutustoimet on pakko tehdä lyhyessä aikaikkunassa. Suomi voi hänen mukaansa sopeuttaa omilla päätöksillään, sillä liikkumatilaa vielä on.