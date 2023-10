Risto E.J. Penttilä: "Kaikki viittaa Venäjään" – kaasuputkivaurio antaa viestin koko lännelle

Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä arvioi, että ilmaisutapa viittaa hyvin vahvaan näyttöön siitä, että kyseessä on sabotaasi.

– Kyllähän kaikki tässä viittaa että asialla on todennäköisesti Venäjä. Varmuudella sitä ei voida sanoa ilman näyttöä, mutta kaikki viittaa Venäjään.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ilmoitti aiemmin, että Suomen huoltovarmuuden tai turvallisuuden suhteen ei ole syytä huoleen. Penttilän mukaan tapaus on kuitenkin näyttö Venäjän pullistelusta ei vain Ukrainassa, vaan myös Israelissa ja nyt myös Suomen lähipiirissä, jos kyseessä tosiaan on Venäjä.

– Viesti on silloin lännelle se, että ette voi keskittää huomiotanne jonnekin yhteen paikkaan, vaan teidän on oltava varuillaan.

Aktivoituuko neljäs artikla?

– Vaikka tämä ei kohdistukaan Suomen alueeseen, niin se on vakava loukkaus Suomen talousalueella, ja on syytä olla hereillä.

Risto E.J. Penttilä kertoo tapauksen olevan paljon ilmatilaloukkauksia vakavammaksi, jos kyse on sabotaasista.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on kertonut olleensa aiemmin tänään yhteydessä Naton pääsihteeri Jans Stoltenbergiin. Penttilän mukaan on todennäköistä, että heidän välillään on keskusteltu Naton niin sanotun neljännen artiklan käyttöönotosta.