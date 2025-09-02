Stubb otti kantaa rasismikeskusteluun

Presidentti Stubb on ottanut kantaa viimepäivien rasismikeskusteluun.

Presidentti Alexander Stubb sanoo, ettei rasismilla ole paikkaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Stubb vastasi STT:n toimittajan kysymykseen hallituksen viimeaikaisesta rasismikeskustelusta tiedotustilaisuudessa, jota hän piti yhdessä Liettuan presidentti Gitanas Nausedan kanssa.

Stubb sanoo, että presidenttinä hänen tehtävänsä on suojella ihmisoikeuksia. Suomen menestyksen taustalla on myös Stubbin mukaan vähemmistöjen, kuten maahanmuuttajien, suojelu.

Stubbin kommentit olivat nähtävillä Ilta-Sanomien suorassa lähetyksessä.

