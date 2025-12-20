Planeetan syntymekanismi on tällä hetkellä täysi mysteeri.

Tutkijat ovat onnistuneet havainnoimaan Nasan James Webb -avaruusteleskoopilla aivan uudentyyppistä eksoplaneettaa.

Tutkimusta tehneiden Chicagon yliopiston tutkijoiden mukaan PSR J2322-2650b -eksoplaneetan kaasukehä sisältää heliumia ja hiiltä. Muodoltaan sitruunaa muistuttava planeetta on massaltaan Jupiterin kokoluokkaa.

Planeetan pinnalla leijuu hiilestä koostuvia pilviä. Planeetan sisuksissa hiilipilvet saattavat tiivistyä, muodostaen samalla mahdollisesti timantteja.

Tutkijoiden mukaan tämänkaltaista planeetan kaasukehää ei ole koskaan aiemmin havaittu, ja löytö hämärtää tähtien ja planeettojen välistä rajaa. Asiasta kerrotaan Eurekalert-tiedejulkaisussa.

Kaiken tämän lisäksi planeettaa kiertää nopeasti pyörivää neutronitähteä. Kyseinen tähti vastaa massaltaan Aurinkoa, mutta se on kooltaan vain kaupungin kokoinen.