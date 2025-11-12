Suomen presidenteistä suurimmat verotettavat tulot oli viime vuonna Sauli Niinistöllä.
Presidentti Niinistö tienasi 138 000 euron verran. Pääomatuloja Niinistöllä oli 8000 euron edestä.
Tarja Halosen verotettavat tulot olivat 119 000 euroa, joista pääomatuloja oli vajaan 24 000 euron verran.
Nykyisen presidentin Alexander Stubbin verotettavat ansiot jäivät reiluun 6 500 euroon. Presidentin vuotuinen 160 000 euron palkkio on verovapaa.
Myös presidentin eläke on verovapaata. Vuotuinen eläke on 60 prosenttia kulloinkin voimassa olevasta tasavallan presidentin palkkiosta.