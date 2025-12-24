Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja tasavallan presidentti Alexander Stubb jakoivat kuvia joulutunnelmistaan sosiaalisessa mediassa.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb viettää joulua perheineen Naantalin Kultarannassa. Stubb on julkaissut Instagram-tilillään tuoreen perhepotretin joulunvietostaan.

Perhekuvissa näkyy presidenttiparin lisäksi yli kymmenhenkinen seurue, jossa mukana on muun muassa Göran Stubb ja hänen puolisonsa Pirkko Mannola.

Muissa kuvissa pari esittelee joulukoristeitaan ja Kultarannan jouluvalaistusta.

Kuvan yhteyteen on kirjoitettu jouluntoivotukset kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi .

Moni suomalainen on kommentoinut presidentinkuvaan omat jouluntoivotuksensa.

Aiemmin jouluaattona Stubb julkaisi tilillään videon joululenkistään. Hän kertoi lenkin olevan perheen jouluperinne.

Presidenttipari osallistui jouluaattona myös joulurauhan julistukseen Turussa.

Tiistaina he osallistuivat Operaatio Ruokakassin järjestämään vähävaraisten joulujuhlaan Turun Logomossa.

Presidenttipari oli kuuntelemassa joulurauhan julistusta.

Alexander Stubb on aiemmin kertonut MTV Uutisille, että hän rakastaa joulupöydässä erityisesti anoppinsa tekemää englantilaista "jouluvanukasta", christmas puddingia.

Pääministeri Kesärannassa

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on myös jakanut joulutunnelmiaan sosiaalisessa mediassa.

Facebook-videon perusteella Orpo viettää jouluaan Kesärannassa pääministerin asunnolla.

Pääministerin jouluvideolla näkyy ruuanlaittoa sekä yhteishetkiä puolison ja koirien kanssa.

Videon perusteella pääministerin joulupöydässä on ainakin kinkkua ja savustettua lohta.

