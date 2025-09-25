Veronmaksajain keskusliiton laskelman mukaan veronkevennykset hyödyttävät eniten suurituloisia sekä euromääräisesti että suhteellisesti. Pääministeri pitää kiinni näkemyksestään, että kaikissa tuloluokissa käteen jäävä tulo kasvaa.

Hallitus kertoi jo syyskuun alussa, että kaikkien palkansaajien verotusta kevennetään. Keskiviikkona pääministeri Petteri Orpo (kok.) puhui Keskuskauppakamarin veropäivissä ja lupasi:

– Työn verotuksen keventäminen tuo eniten pienten ja keskituloisten kukkaroihin. Veronkevennyksiä toteutetaan korottamalla työtulovähennystä, joka kohdennetaan nimenomaan näille tuloluokille.

Orpon puheesta uutisoi tuoreeltaan Helsingin Sanomat.

Keskustelu Orpon veropuheista on käynyt keskiviikon jälkeen kuumana. Orpoa on syytetty muun muassa "pehmoisten puhumisesta."

Torstaina eduskunnan kyselytunnilla SDP hyökkäsi Orpon verolupausten kimppuun.

SDP:n Joona Räsänen tarttui pääministerin budjettiriihessä esittämään lupaukseen siitä, että ensi vuonna kaikkien palkansaajien verotus kevenee.

Räsäsen mukaan pääministerin väite ei pidä paikkaansa, sillä esimerkiksi ammattiliittoon kuuluvan 2 000 euroa kuussa tienaavan myyjän, 4 000 euroa tienaavan opettajan tai 6 000 euroa tienaavan insinöörin verotus ei ensi vuonna kevene, vaan saattaa jopa kiristyä.

– Sen sijaan ministeritason tuloilla kevennykset ovat 5 000 euroa vuodessa ja miljoonatuloisilla keskimäärin yli 100 000 euroa vuodessa. Moni kysyy, että miten ihmeessä tässä näin kävi, Räsänen sanoi.

Orpo vastasi viittaamalla valtiovarainministeriön vero-osaston virkamiesten veromuutosten tulojakovaikutuksista tekemään muistioon, jossa on mukana myös ammattiyhdistysjäsenmaksun verovähennysoikeudesta luopuminen.

– Kaikissa tuloluokissa veromuutosten jälkeen käteen jäävä tulo kasvaa. Tämä on valtiovarainministeriön virkamiesten virkavastuulla tekemä muisto. Siihen minä perustan minun sanani. Eli jos olette sitä mieltä, että puhun pehmoisia, niin kannattaa jatkaa keskustelua valtiovarainministeriön virkamiesten kanssa, Orpo vastasi.

Lue lisää:

"Me haluamme kannustaa ihmisiä töihin"

Räsäsen mielestä pääministerin esittelemä tulodesiilitaulukko ei anna totuudenmukaista kuvaa suomalaisten palkansaajien todellisuudesta.

– Teidän jos kenen täytyisi tietää, että ihminen ei ole desiili. Te esittelette taulukkoa, joka kuvaa desiilimuutoksia, kun tosiasiassa ainakin meitä täällä SDP:ssä kiinnostaa, että mitä siellä jokaisen palkansaajan kukkarossa tapahtuu. Se on tosiasia, että kaikkien palkansaajien verotus ei todellakaan kevene, vaikka te niin yritätte väittää, Räsänen jatkoi.

Orpo piti vastauksessaan kiinni siitä, että jokaisessa tuloluokassa keskimäärin verot laskevat.

– Totta kai on mahdollista, että on henkilöitä, joille kaikki nämä muutokset vaikuttavat negatiivisesti, mutta mitä todennäköisimmin ihan matematiikan perusteella on kyse paljon vähäisemmästä määrästä, Orpo laski.

– Oleellista on se tosiasia, että tämä hallitus keventää palkansaajien verotusta 1,5 miljardilla. Se on iso raha. 1,5 miljardia euroa vähemmän veroja ihmisiltä heidän omista rahoistaan. Se on arvovalinta ja tietoinen valinta, koska me haluamme kannustaa ihmisiä töihin, Orpo painotti.

Laskelma näyttää: he hyötyvät, he eivät

Veronmaksajain keskusliiton tuoreen laskelman mukaan erityisesti kymmeniä tuhansia euroja kuukaudessa ansaitsevien veroasteet laskevat selvästi, kun taas pienituloisille muutos jää vaatimattomaksi.

Esimerkiksi 2 400 euroa kuukaudessa ansaitsevan verotus kevenee ensi vuonna noin 7,5 eurolla kuukaudessa, mikä tarkoittaa 0,3 prosenttiyksikön laskua veroasteessa.

Myös 4 000 euroa kuussa tienaavan verotus kevenee noin kahdeksalla eurolla kuukaudessa, veroasteen laskiessa 0,2 prosenttiyksikköä.

Suurituloisille satoja euroja lisää

Suurituloisten kohdalla muutokset ovat huomattavasti suurempia.

Kuukaudessa 10 000 euroa ansaitseva saa ensi vuonna käteensä 156 euroa enemmän kuin tänä vuonna, kun veroaste kevenee 1,5 prosenttiyksikköä.

Vielä enemmän hyötyy 12 000 euroa kuukaudessa tienaava, jonka verotus kevenee peräti 238 eurolla kuukaudessa. Tässä tuloluokassa veroaste laskee 1,9 prosenttiyksikköä.

Voit katsoa kaikki arviot veroprosentin muutoksesta 2025–2026 alla olevasta taulukosta.

Palkka €/kk Veroaste 2025 Veroaste 2026 Muutos %-yksikköä Veron muutos €/v 1 600 10,9 % 10,9 % 0,0 % 0 2 000 15,5 % 15,6 % +0,1 % +30 2 400 20,0 % 19,7 % -0,3 % -90 2 800 22,5 % 22,0 % -0,5 %

Lue myös: