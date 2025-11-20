Euroopan ministerit ovat vakuuttameet tänään, ettei rauhasta voida neuvotella Euroopan tai Ukrainan ylitse.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Ukrainassa ei voida sopia rauhasta ilman Ukrainaa.

Useat mediat ovat kertoneet Yhdysvaltojen työstäneen suunnitelmaa sodan lopettamiseksi salassa Venäjän kanssa. Suunnitelman sisällöstä on tihkunut vain hajanaisia ja vahvistamattomia tietoja. Niiden perusteella Ukraina joutuisi taipumaan suuriin myönnytyksiin.

Uutistoimisto AFP:n mukaan suunnitelmassa Krimin niemimaa sekä muita Venäjän Ukrainalta valtaamia alueita tunnustettaisiin venäläisiksi. Lisäksi suunnitelmassa Ukrainan tulisi puolittaa asevoimiensa koko nykyisestä määrästä noin 400 000 henkilöön.

Tiedot Yhdysvaltain ja Venäjän työstämästä rauhansuunnitelmasta tulivat Orpolle yllätyksenä. Orpon mukaan Suomi on käynyt keskustelua Ukrainasta niin sanotun halukkaiden maiden koalition puitteissa Yhdysvaltojen ja muiden kumppanimaiden kanssa, mutta rauhansuunnitelmasta ei ole oltu tietoisia.

Orpon mukaan tiedot rauhansuunnitelmasta ovat toistaiseksi puutteellisia, mutta asiaa selvitetään koko ajan.

– Selvää on, että Ukrainassa ei voida sopia rauhasta ilman Ukrainaa. Tämä näyttää siltä, että tämä on kirjoitettu paljon enemmän tai melko selkeästi hyökkäyssotaa käyvän Venäjän näkökulmasta, Orpo sanoi toimittajille eduskunnassa.

Orpolta kysyttiin, mitä Yhdysvaltain ja Venäjän yhteinen rauhansuunnitelma kertoo Euroopan vaikutusvallasta.