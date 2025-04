Kuka hyötyy palkkaveroalesta? Lindtman ja Purra täysin eri linjoilla

Suurin osa hallituksen veronalennuksista kohdistuu pieni- ja keskituloisiin, mutta suurimpia hyötyjiä ovat kovatuloisimmat.

Hallitus päätti eilen puoliväliriihessään yli miljardin euron veronkevennyksistä palkkaverotukseen.

Hallituksen veronkevennyksistä noin 650 miljoonaa euroa vuosittain kohdistuu pieni- ja keskituloisille, ja noin 335 miljoonaa euroa suurituloisimmille.

Oppositio kritisoi hallitusta siitä, että palkansaajaa kohden suurimman hyödyn saavat kuitenkin suurituloisimmat. Pieni- ja keskituloisia on suurempi joukko suomalaisista, minkä vuoksi yhtä palkansaajaa kohden euromääräinen hyöty jää pienemmäksi kuin suurituloisimmilla.

– Tästä piti tulla pitkään mainostettu kasvuriihi, mutta lopulta tästä tuli jakovarariihi, jossa hallitus jakaa erittäin suuria veronkevennyksiä kaikista suurituloisimmille, sanoo oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman.

– Tuloveroalennukset työssä käyville suomalaisille on myönteistä. Joskin niitä kyllä varmaan kannattaisi painottaa enemmän ihan tavallisille työtä tekeville suomalaisille suurituloisten sijaan, keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo.

Veronmaksajien keskusliiton laskelmien mukaan esimerkiksi 3 200 euroa kuukaudessa tienaavalle jää noin 30 euroa kuukaudessa, eli 360 euroa vuodessa enemmän käteen hallituksen päätösten jälkeen.

Noin 15 000 euron kuukausipalkalla käteen jää kuukaudessa 437 euroa, eli vuodessa 5250 euroa enemmän.

Hallitus päätti laskea ylimmät marginaaliveroasteet enintään 52 prosenttiin nykyisestä, enimmillään noin 60 prosentista. Siksi hyödyt palkansaajaa kohden kasvavat sitä suuremmiksi, mitä kovatuloisempi palkansaaja on.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoo olevansa "erittäin tyytyväinen" riihen päätöksiin.

– Merkittävät veronalennukset työn tekemiseen ja yrittämiseen ovat mahtava juttu.

Hän perustelee ylimpien marginaaliveroasteiden keventämistä sillä, että tutkimusten mukaan kevennys rahoittaa pitkälti itse itsensä työn kannustavuuden parantuessa.

– Tietenkin marginaaleissa lasku on sen verran suuri, että siellä vaikutus on muutoinkin, mutta tietenkin korkeilla tulotasoilla huomattava. Mutta yleisesti ottaen vaikutus koko työtä tekevälle skaalalle on erittäin hyvä.

Marginaaliveroaste tarkoittaa, kuinka paljon tienatusta lisäansiosta menee veroihin. Suomessa marginaaliveroaste on enimmillään noin 60 prosenttia. Marginaaliveroprosentti nousee 52 prosenttiin, kun vuositulot ylittävät 52 000, eli noin 4 333 euroa kuukaudessa.

Ylimpien marginaaliveroasteiden keventämistä kannattivat muun muassa valtiovarainministeriö, Suomen Pankki ja elinkeinoelämän toimijat. Perusteluna oli se, että ylimpien marginaaliverojen keventämienn rahoittaisi pitkälti itse itsensä.