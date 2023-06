Orpo kommentoi tuoreen soteministerin hallitusohjelmakritiikkiä: "Tulemme käymään läpi jokaisen kanssa hallituksen toiminnan periaatteita"

Juuso uskoo erityisesti tämän ratkaisun vaikuttavan merkittävästi hoitoalan vetovoimaan.



– Tämä ensimmäinen palkaton sairaslomapäivä on hoitoalalle huono juttu. Todellakin toivon, että Super ja Tehy onnistuvat neuvottelemaan sen hoitoalalta pois, Juuso sanoi haastattelussa.



Hän lisäsi, ettei vastusta kirjausta isossa kuvassa, vaan näkee sen ongelmallisena nimenomaan hoitoalalle.



– Hoitoalalla ei voi esimerkiksi flunssaisena tulla töihin. Kyllä se varmasti on yksi haittatekijä (hoitoalan vetovoimalle), Juuso jatkaa.



Pääministeri Petteri Orpolta (kok.) kysyttiin kommenttia Juuson sanomisista hänen puhuessa toimittajille valtiosalissa. Hän totesi, että ministerit on nimetty vasta parin edellisen päivän aikana.



– Itselläni ei ole ollut mahdollisuutta tavata ja keskustella uusien ministereiden kanssa, mutta me tulemme käymään läpi jokaisen kanssa hallituksen toiminnan periaatteita, hallitustoimintaa ja sen merkitystä, Orpo sanoi.



– Mitä itse asiaan tulee, ajattelisin hänen viittaavan siihen tosiasiaan, että jokaisessa työehtosopimuksessa voidaan sopia toisin. Se on sopimisen vapautta, ja ehkä hän tästä näkökulmasta asiaa lähestyi, Orpo lisäsi.