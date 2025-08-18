Pääministeri Orpo: "Kaikki kivet on käännettävä, kun säästökohteita etsitään"

Kokoomuksen ministeriryhmä aloitti kesäkokouksensa Oulussa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, että hallitus pitää kiinni tavoitteestaan taittaa Suomen velkaantumisen kasvu vaalikauden loppuun mennessä. Valtiovarainministeriö on arvioinut, että hallituksen on tehtävä päätökset noin miljardin euron lisäsäästöistä, jotta tässä tavoitteessa voidaan pysyä.

– Leikkauslistasta pitää löytää yhteinen näkemys hallituspuolueiden välillä, eikä sitä kannata peitellä: totta kai se on vaikeaa. Me olemme sopeuttaneet lähes kymmenen miljardia, ja taas pitäisi tehdä miljardi, hän sanoi kokoomuksen ministeriryhmän kesäkokouksen yhteydessä toimittajille Oulussa maanantaina.

Hallitus kokoontuu syyskuun alussa budjettiriiheen päättämään esityksestään siitä, millaisilla uusilla keinoilla valtion taloutta sopeutetaan.

Orpo ei linjaa, mistä pitää säästää

Orpolta kysyttiin mediatilaisuudessa kokouksen yhteydessä, onko hänestä välttämätöntä pohtia lisäleikkauksia myös sosiaaliturvaan ja sosiaali- ja terveyspalveluihin, jotta lisäsäästö saadaan kokoon.

– Minusta se on niin, että kaikki kivet on käännettävä. Joka ainoa budjettikohta on käytävä läpi ja mietittävä, mistä se miljardisäästö kasaan otetaan. En halua lähteä mitään vahvasti linjaamaan, että tuolta pitää säästää ja tuolta pitää säästää, hän vastasi.

Kokoomuslainen sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen on pyytänyt Kelaa tekemään oman ehdotuksensa mahdollisista sosiaaliturvaleikkauksista hallituksen budjettineuvotteluja varten.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ehdotti toissa viikolla valtion talouteen konkreettisia leikkaustoimia miljardin euron edestä ensi ja sitä seuraavalle vuodelle. Purra on sanonut, ettei ole valmis säästämään sosiaaliturvasta tai sosiaali- ja terveydenhuollosta.

Purran säästölistasta ja budjettiprosessista nousi äläkkä, kun kokoomuksen ja RKP:n ministerit tyrmäsivät tuoreeltaan valtiovarainministerin ehdotuksen liian poliittisena.

Orpo korosti jälleen maanantaina, että kuten Purra itsekin sanoi, leikkauslista oli valtiovarainministerin oma lista.

Kansalaisjärjestöt kokoomukselle tärkeitä

Orpo avasi puheessaan jonkin verran kokoomuksen tavoitteita budjettineuvotteluissa. Esimerkiksi työn verotusta ei pitäisi kiristää.

– Koulutus ja osaaminen ovat meille kokoomuslaisille se sektori, jota budjettineuvotteluissa painotamme.

Orpo toi myös esille kansalaisyhteiskunnan merkityksen. Orpo sanoi, että järjestöjen työ on miljoonille suomalaisille arvokasta.

– Meidän on huolehdittava, että se jatkuu, hän sanoi.

Purra ehdotti budjettiesityksessään sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoitukseen leikkausta. Lisäksi Purra ehdotti leikkauksia kuntien valtionosuuksiin, mikä ei esitystä arvostelleiden mielestä voisi olla osumatta perusopetukseen.

Säästöjä ensi vaalikaudellakin?

Suomen tulevaisuuden kannalta budjettiriihtäkin merkittävämpi talouspoliittinen keskustelu käydään Orpon mukaan syksyllä siitä, sitoutuvatko kaikki eduskuntapuolueet niin sanottuun velkajarruun.

– Yhtäkään puoluetta ei pidä päästää tässä helpolla. Jokaisen puolueen on kerrottava suomalaisille rehellisesti ja uskottavasti lukujen kera, miten se saisi säästöt aikaan. Se, jos mikä, olisi reilua, hän sanoi puheessaan kokouksen alussa.

Orpo viittasi siihen, että valtiovarainministeriön mukaan seuraavalla vaalikaudella menosäästöjä olisi löydettävä kuudesta kymmeneen miljardia.

Tiistaina kokoomuksen ministerien kokous jatkuu Kajaanissa.