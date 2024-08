Orpo rasismikeskustelusta Ylellä: "En johda perussuomalaisia"

Rasisminvastaisen ohjelman avauspäivänä tiistaina perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi, ettei usko perussuomalaisten puolueena lähtevän mukaan kampanjaan. Seuraavana päivänä hän vakuutti viestipalvelu X:ssä, että ohjelma on koottu neljän hallituspuolueen voimin ja perussuomalaiset on mukana aivan kuten muutkin hallituspuolueet.

Ministereille koulutusta rasismista

– On tosiasia, että Suomessa on rasismia. Ihmiset kokevat rasismia. On tosiasia, että Suomessa on tasa-arvon kanssa paljon tekemistä, yhdenvertaisuuden kanssa tekemistä. Meidän täytyy niihin itse asioihin puuttua.