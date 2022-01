Pääministeri Marin kiihtyi MTV:n aluevaalitentissä: Kokoomus ei ole tehnyt yhtään mitään ongelmien ratkaisemiseksi ja arvostelee nyt hallitusta

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo arvosteli MTV Uutisten vaalitentissä hallitusta siitä, että hallitus on säätänyt lain hoitotakuusta, muttei Orpon mukaan ole tehnyt tarpeeksi sen toteutumiseksi.

Sote-uudistuksen yhtenä pilarina on seitsemän päivän hoitoonpääsytakuu, joka ei toteudu tällä hetkellä varsinkaan julkisella puolella.

– Hallituksen ongelma on se, että se tekee jonkun lain ja sanoo, että asia on hoidettu, mutta ihmiset on edelleen jonossa, Orpo sivaltaa.