Vasemmistoliitolle sataa kritiikkiä joka suunnalta – Keskustan Saarikko muistuttaa hallituksen pelisäännöistä

Valtiovarainministeri ja keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko muistutti, että enemmistöhallitusten kestävä periaate on se, että hallituksen antamia esityksiä eduskunnassa tuetaan.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on ilmaissut, ettei se voi sellaisenaan hyväksyä hallituksen esitystä potilasturvallisuuslaista vaan edellyttää siihen muutoksia. Puolueen kaksi ministeriä ehtivät kuitenkin antaa sille ensin siunauksensa.

Lohi toimii puheenjohtajana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, joka antaa tänään annettavasta esityksestä mietinnön. Hänen mukaansa tarkoituksena on, että esitys saadaan eduskunnan täysistunnon ensimmäiseen käsittelyyn perjantaina. Huomenna alkaa sen valiokuntakäsittely pikavauhdilla.

– Katsotaan mitä voidaan tehdä. Tässä vaiheessa on hirveän hankalaa ottaa kantaa, kun meillä ei ole oikeastaan mitään tietoa edes, mitä se vasemmistoliitto haluaa.

Orpo ei paljastanut puolueen kantaa

– Me perehdymme ensin esitykseen ennen kuin pohdimme omaa suhtautumista, hän sanoi toimittajille eduskunnassa.

Hänestä vasemmistoliiton toiminta lakiesityksen valmistelussa on puolueelle hyvin tyypillisen oloista.

– Heillä on kaksi eri latua tässä. He pyrkivät toisaalta miellyttämään hoitajia mutta sitten samaan aikaan he ovat hallituksessa.