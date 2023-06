Oliko Kaisa Juuso liian rehellinen sotekritiikissään? Pöllöraati: "Tietyllä tapaa kyllä"

– Tämä ensimmäinen palkaton sairaslomapäivä on hoitoalalle huono juttu. Todellakin toivon, että SuPer ja TeHy onnistuvat neuvottelemaan sen hoitoalalta pois, Juuso toteaa.

– Hoitoalalla ei voi esimerkiksi flunssaisena tulla töihin. Kyllä se varmasti on yksi haittatekijä [hoitoalan vetovoimalle].

Kaisa Juuso kritisoi MTV:llä hänelle suoraan kuuluvaa hallitusohjelman kohtaa jo nyt: "Kyllä se varmasti on haittatekijä"

Pöllöraati katsoo, että Juuso oli liian rehellinen

– Tässä hallituksessa on todella monta ensikertalaista ministerinä, ja ylipäänsä sellaisia henkilöitä, joiden poliittinen kokemus ei ole hirveän pitkä. Lipsahduksia sekä tahattomia mokia tulee varmasti olemaan. Sanotaan, että virheherkkyys on läsnä, sanoo Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari .

– Perussuomalaisilla on viisi ministeriä, jotka ovat päässeet kansanedustajiksi vasta vuonna 2019. Kokoomuksella on yksi sellainen. Kokoomuksen ministeriporukka on selvästi kokeneempaa – olkoonkin niin, että Riikka Purra ehkä tietoisesti jätti sieltä kaikista kovimmat instituution ravistelijat, luokkaa Mauri Peltokangas, Sebastian Tynkkynen.