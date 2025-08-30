Keskisarjan rasismikohu: RKP:n Adlercreutz kyseenalaistaa hallitusyhteistyön

Julkaistu 30.08.2025 16:33

STT

RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo viestipalvelu X:ssä, että perussuomalaisten puoluejohto kyseenalaistaa puheillaan kokonaisuuden, johon hallitusyhteistyö nojaa.

Adlercreutzin mukaan budjettiriihessä tulee selvittää, onko puolue kykenevä vastuun kantamiseen ja vastuulliseen toimintaan.

Hän sanoo, että perussuomalaisten varapuheenjohtajan Teemu Keskisarjan puheita ei kerta kaikkiaan voi hyväksyä.

Keskisarjan puheita keskiviikkona Ylen A-studiossa on pidetty rasistisina, ja keskustelusta on tehty rikosilmoituksia.

Keskustan Kaikkonen: Ei lupaa hyvää hallituksen jatkolle

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen puolestaan kommentoi viestipalvelu X:ssä seuraavasti:

– Alkaa näyttää siltä, että perussuomalaiset eivät paljoa hallituksensa pääministeri Orpoa tai hänen johtajuuttaan arvosta. 

– Se ei lupaa hyvää jo muutoinkin ontuvan hallituksen jatkolle, Kaikkonen kirjoitti.

Juttu päivittyy.

