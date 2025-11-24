EU-maat ja Afrikan unioni tapaavat Angolassa. Orpo vierailee myös Etelä-Afrikassa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) osallistuu tänään ja huomenna EU:n ja Afrikan unionin huippukokoukseen Angolan pääkaupungissa Luandassa.

Huippukokouksen teemoja ovat kaupan, investointien ja taloudellisten suhteiden edistäminen. Esillä on myös yhteistyö muuttoliike- ja liikkuvuuskysymyksissä.

Angolasta pääministeri Orpo jatkaa matkaa Etelä-Afrikkaan, missä hän edistää Suomen ja Etelä-Afrikan kahdenvälisiä suhteita. Mukana matkalla on laaja yritysvaltuuskunta.

Etelä-Afrikka on Suomen suurin kauppakumppani Afrikassa. Sinne on myös sijoittunut eniten suomalaisia yrityksiä Afrikassa.

Suomi vie Etelä-Afrikkaan koneita sekä metsäteollisuuden, kemianteollisuuden ja kaivosteollisuuden tuotteita.