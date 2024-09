Valtiovarainministeri Purra: Hallitus on valmis lisäsäästöihin, mutta niitä ei ehkä tarvita

Valtiovarainministeri Riikka Purra korostaa, että velkasuhteen vakauttaminen on hallituksen tärkein talouspoliittinen tavoite. Julkisen talouden alijäämän puristaminen alle prosenttiin bruttokansantuotteesta ei ole yhtä ehdoton päämäärä.

– Tällä hetkellä näyttää, että tavoitteemme velkasuhteen vakauttamisesta toteutuu siellä hallituskauden lopussa eli vuonna 2027 ja tämä on ylivoimaisesti tärkein tavoitteemme, korostaa Purra.

– Kaikki on aika hilkulla. Katselemme desimaaleja ja erityisesti hyvinvointialueet on se merkittävä epävarmuustekijä. Siellä alijäämäkehitys on edelleen huolestuttavaa, muistuttaa Purra.