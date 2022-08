Oppositio parahtaa hallituksen budjettiehdotuksesta – "Hallitus on tietoisesti valinnut velkaantumisen tien"

Valtio aikoo ottaa velkaa noin 2,5 miljardia euroa vähmmän kuin tänä vuonna. Kokonaisuudessaan valtionvelka nousee 144 miljardiin euroon. Se on noin 52 prosenttia bruttokansantuotteesta.

– Kyllähän tämä hurjalta kuulostaa. Nyt ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa maassa on korkeampi työllisyys kuin on vuosikymmeniin ollut ja silti julkinen talous on näin vahvasti alijäämäinen. Hallitus ei ole ottanut tasapainotavoitetta ollenkaan tosissaan.