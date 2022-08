Valtion ensi vuoden budjetti Pöllöraadin käsittelyssä – "En oikein ymmärrä, mikä keskustan talouslinja on tällä hetkellä"

– Sillä 1,3 miljardilla, joka on ensi vuonna menee korkoihin - ja se summa vain nousee, niin silläkin rahalla jotakin tekee. Olen tehnyt hieman laskelmia, sillä rahalla pyörittäisi kaksi ja puoli kertaa Yleisradiota, Haapala kertoo.

– Ristiriitainen viesti Annika Saarikolta, hän on joka toisessa lauseessa huolissaan valtionvelasta ja joka toisessa lausunnossa jakaa sitä rahaa. En oikein ymmärrä, mikä tämä keskustan talouslinja on tällä hetkellä, Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki pohtii.

– Kun Antti Rinne (sd.) veti hallitusneuvottelut, silloin hallitusohjelma rakennettiin sillä, että ensin pannaan menot kuntoon ja sitten luotetaan siihen, että kyllä ne tulot jostakin tulee. No miten kävi? Velkaa on otettu ja menot on kyllä hoidettu mutta tulot ovat vähän unohtuneet, Haapala ihmettelee.