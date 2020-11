Opiskelijat ihmettelevät, miksei koulu viestinyt korona-altistuksesta: "Tilanne on todella outo ja absurdi" – tällaiset ohjeet oppilaitos sai viranomaisilta

Joidenkin oppilaitosten korona-altistusten viestinnässä on ollut ongelmia pääkaupunkiseudulla. MTV Uutisten tiedossa on yksi tapaus ammattikorkeakoulu Haaga-Heliasta, jossa viime viikolla tapahtuneesta korona-altistuksesta ei ole viestitetty opiskelijoille.

– Tilanne on todella outo ja hieman absurdi. Kaikki tietävät, että siellä on henkilö, joka on viettänyt useita tunteja muiden kanssa yhdessä luokkahuoneessa. Kukaan ei ole antanut minkäänlaisia toimintaohjeita edes koulun puolelta, kertoo yksi mahdollisesti altistunut opiskelija.