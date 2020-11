HUS: Koronaviruksen vaikutukset raskauteen näyttävät vähäisiltä – pikkujoulukaudesta tärkeä muistutus

Husin toimialajohtaja Seppo Heinonen arvioi, että Husin alueella synnyttäneistä noin prosentilla on ollut koronavirustartunta. Se tarkoittaisi noin 100:aa naista.

Suomessa synnyttäneistä ei voi vielä tehdä tilastollisia päätelmiä siitä, miten koronatartunta vaikuttaa raskauteen. Kansainvälisen aineiston perusteella vaikutus on kuitenkin vähäinen. Sekä äiti että lapsi näyttävät selviävän taudista hyvin.

Muistutus pikkujoulukaudelle

Yleisesti Uudellamaalla koronatilanne on tällä hetkellä hyvä, sanoo Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi. Testaaminen toimii, ja niistä saa nyt tuloksia nopeasti.

Taudin ilmaantuvuuden puolesta Husin alue on nyt koronapandemian leviämisvaiheessa. Sairaaloissa tilanne on kuitenkin niin hyvä, että virallisesti leviämisvaihetta ei ole vielä julistettu.

Näin Husin koronainfo eteni:

Näin Husin koronainfo eteni:

Kello 12.23: Kysymys siitä, miten koronarokotteeseen on varauduttu Husissa.

Markku Mäkijärvi sanoo, että valmius influenssarokotuksen kaltaiseen rokottamiseen on hyvä. Husin edustajia on mukana kansallisissa rokotetyöryhmissä.

Kello 12.21: Kysymys koronaviruksen ilmaantuvuudesta. Husin johtajaylilääkärin mukaan koronan leviämisvaiheen ilmaantuvuusraja on jo ylittynyt, mutta sairaaloissa rajat eivät ole rikki.

Mäkijärvi huomauttaa, että joissain Euroopan maissa ilmaantuvuus on 10-20-kertainen, joten kriteerejä on ehkä syytä tarkentaa.

Kello 12.19: Meillä on hyvät keinot estää taudin leviäminen synnytyksen aikana, sanoo toimialajohtaja Seppo Heinonen.

Kello 12.17: Koronaviruspandemian aikana Husin alueella on ollut noin 100 koronavirustartunnan saanutta raskaana olevaa. Sairaalahoidossa heitä on ollut 14, ja heistä 9 on synnyttänyt ennen 32. raskausviikkoa.