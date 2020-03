Helsinkiläisäidin lapsi käy toista luokkaa koulussa, jossa yli sata joutui koronakaranteeniin: "En edes harkinnut lapseni jättämistä kotiin"

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) tiedotti eilen sunnuntaina illalla, että noin 130 ihmistä Helsingissä on määrätty kahdeksi viikoksi karanteeniin kouluikäisellä pojalla todetun koronavirustartunnan vuoksi.

Tietoa Wilman kautta

– Ensin tuli yleinen tieto siitä, että nyt on löytynyt tällainen tartuntatapaus koulusta, mitä kaikkia luokkia se koskee ja miten toimitaan, Anttonen kertoo.

– Juuri nyt näkyy tulleen myös uusi viesti, jossa kerrotaan, mitä koulussa tänään tapahtuu ja mitä oppilaille asiasta kerrotaan. Viestissä sanotaan, että kaikki altistuneet on tunnistettu ja he ovat karanteenissa. Koulu on varmistanut, että kukaan heistä ei ole saapunut tänään kouluun.