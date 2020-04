Opettajat haluavat pitää koulut kiinni lukukauden loppuun saakka – "Terveys edellä, se on opettajien viesti"

– On tehty valtava digiloikka ja opettajat ovat tehneet suorastaan ihmeitä. Toki haitari on suuri, jos katsotaan asiaa kansallisesti. Erot johtuvat pääasiassa välineistöstä ja käytössä olevista ohjelmistoista, sanoo OAJ:n OlliLuukkainen Kauppalehden haastattelussa.

Luukkaisen mukaan koulujen käytössä oleva välineistö ja ohjelmistot herättävät huolta. Erilaiset työvälineet myös on kouluja erottava asia. Iso mullistus on koettu myös pedagogiikassa, sillä koko opetus on hänen mukaansa pitänyt miettiä uudelleen.