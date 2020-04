OAJ:n kysely: Yli puolet varhaiskasvattajien opettajista pelkää olla tällä hetkellä päiväkodissa töissä – "Kiitoksena etulinjassa työskentelystä on tulossa lomautuslappu"

– Yli puolet vastaajista kertoi, että he eivät ole saaneet minkäänlaista ohjeistusta siitä, että kuinka suuria lapsiryhmiä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa nyt pitäisi olla, kertoo erityisasiantuntija Kirsi Sutton OAJ:sta.

– Yli puolet vastaajista kertoi, että he eivät ole saaneet minkäänlaista ohjeistusta siitä, että kuinka suuria lapsiryhmiä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa nyt pitäisi olla. Meillä on valtakunnallinen suositus siitä, mutta ei selkeätä ohjetta, Sutton jatkaa.

Yli puolet ahdistuneita ja peloissaan

– Vastaajista 60 prosenttia kertoi, että tässäkin tilanteessa pystyvät keskittymään työhönsä joko hyvin tai erittäin hyvin. Tämä kertoo siitä, että henkilökunta on ammattiylpeää ja tekee työtään pieteetillä tässä haastavassakin tilanteessa.

OAJ paheksuu lomautuksia

– Varhaiskasvatuksessa työskentelevät opettajta ja johtajat ovat kuitenkin olleet etulinjassa ja ovat turvanneet kriittisillä aloilla olevien työntekijöiden työntekomahdollisuudet ja nyt kiitoksena tästä etulinjassa työskentelystä on tulossa lomautuslappu, Sutton kommentoi.

Tuusulassa ollaan luottavaisin mielin

Artikkelin kuvassa ollaan Tuusulassa. Asiat täällä ovat hyvällä tolalla. Lomautuksetkin pyritään välttämään. Lahelan tertun päiväkodin lapsista valtaosa on kotona ja toimintaa pyöritetään pienissä ryhmissä.

– Nyt on sellainen tunne, että tilanne on niin hallinnassa kuin voi olla, varhaiskasvatusyksikön johtaja Anita Tanttu.

– Täällä varhaiskasvatuksessa ollaan niin lähellä lapsia fyysisesti joka päivä, että jos joku sen tartunnan tuo, niin sen saa ihan varmasti. Ja meillä on riskiryhmään kuuluvia työntekijöitä ja heillä on kotona riskiryhmään kuuluvia, että kyllä se huoli ja pelko on siellä taustalla, Tanttu arvioi.