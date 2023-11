OP varoittaa massahuijauksista

Epäiletkö tulleesi huijatuksi? Toimi näin: Jos epäilet antaneesi tietosi huijareille tai joutuneesi muun huijauksen uhriksi, ole nopeasti yhteydessä pankkiisi. Tee ilmoitus poliisille ja kerro mahdollisimman tarkkaan, mitä on tapahtunut. Älä turhaan häpeä tapahtunutta, vaan tartu toimeen. Huijauksen kohteeksi voi joutua kuka tahansa.

Muistilista op.fi-palvelussa asiointiin 1. Älä mene op.fi-palveluun saamasi linkin tai hakukoneen kautta. Viestissä oleva ohjaus kirjautumissivulle on huijaus. Voit joutua huijaussivulle myös Googlen, Bingin tai muun hakukoneen tulosten kautta, joten kirjoita osoite itse selaimen osoiteriville.

2. Tarkista osoite. Varmista aina, että asioit aidossa www.op.fi-osoitteessa. Älä syötä tunnuksiasi sivustolle, jonka aitoudesta et voi varmistua.

3. Pidä OP:n tunnukset omana tietonasi. Pankki ei koskaan pyydä luovuttamaan tunnuksiasi tekstiviestillä, puhelimitse tai sähköpostin välityksellä.

4. Älä avaa pankin nimissä lähetettyjä sähköpostien tai tekstiviestien liitteitä. Varmista liitteiden aitous oman pankkisi asiakaspalvelusta.

5. Jos tuntematon ihminen pyytää päästä asentamaan laitteellesi ohjelman, älä suostu. Asenna tarvitsemasi ohjelmat itse laitteesi sovelluskaupan kautta.

6. Älä vahvista tapahtumia, joita et tiedä itse tekeväsi. Lue vahvistuspyynnöt aina huolella – jos jokin ei täsmää, älä vahvista mitään.

7. Kysy epäselvissä tilanteissa. Jos yhteydenotto tai viesti epäilyttää tai op.fi-palvelun kirjautumissivu toimii poikkeavasti (esim. Mobiiliavaimella kirjautuminen ei toimi), ole yhteydessä omaan pankkiisi ennen kuin teet mitään muuta.

Jos asiakas epäilee OP:n tunnustensa joutuneen vääriin käsiin, ne kannattaa sulkea heti soittamalla numeroon 0100 0500 (henkilöasiakkaat) tai vuorokauden ympäri avoinna olevaan sulkupalvelunumeroon +3581000555. Lähde: OP.