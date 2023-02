Tulitko huijatuksi? Poliisilta kattava muistilista – näin tunnistat huijauksen ja varaudut siihen

Tekotapoja tietojen kalastelussa on erilaisia: Tekstiviesti, jossa on linkki

Sähköpostiviesti, jossa on linkki

Hakukoneoptimointi valesivustolle (eli mennään hakukoneen esim. googlen tai Bingin kautta rikollisen tekemälle sivustolle). Rikollisten sivut saattavat olla siis hakukoneen ensimmäisenä vastauksena

Voit saada linkin myös esimerkiksi tuttavaltasi, jonka someprofiiliin on murtauduttu ja sen todellisena käyttäjänä ovat rikolliset

Tärkeät neuvot rikosten ennalta ehkäisyyn:

TÄRKEIN - älä mene koskaan linkin tai hakukoneen kautta pankin, omakannan tai muunkaan kirjautumissivustolle

Kirjoita pankin tai muun osoite aina selaimen osoitekenttään

Käytä aina ensisijaisesti mobiilisovellusta