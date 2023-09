Tähän huijaukseen suomalaiset haksahtavat nyt eniten – nousu räjähdysmäistä

Asiakkaat menettivät huijareille lähes 20 miljoonaa euroa, mikä on lähes kaksinkertainen määrä vuodentakaiseen verrattuna.

– Varmaan rikollisten aktiivisuus on lisääntynyt huomattavasti, pankkien monitorointi on parantunut ja lisääntynyt ja varmaan myös asiakkaiden aktiivisuus on lisääntynyt, että ilmoitetaan enemmän, arvioi johtaja Niko Saxholm Finanssialalta.