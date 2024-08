Älä avaa linkkiä! Poliisi varoittaa uudesta "massiivisesta" huijausviestikampanjasta – katso millaiset viestit nyt leviävät

Kun epäilet viranomaispuhelua huijaukseksi - Suomalaiset viranomaisnumerot alkavat usein numeroilla 0295. Suomen maatunnus on +358. Jos saat puhelun muulla +-alkuisella tunnuksella, puhelu tulee ulkomaisesta numerosta. Ulkomaille ei kannata soittaa takaisin, mikäli et odota puhelua ulkomailta. - Jos epäilet viranomaisena esiintyvän soittajan henkilöllisyyttä, pyydä häntä toistamaan nimensä. Soita sitten viranomaisen vaihteeseen ja pyydä yhdistämään kyseiselle henkilölle. Kiireen luominen ja nopeaan toimintaan ohjaaminen hätätilanteen varjolla on merkki huijauksesta. Arpajaisvoitto somessa – Jos saat ystävältäsi oudon yhteydenoton sosiaalisen median kautta, ja hän kertoo sinulle, että on voittanut arvonnassa ja haluaa jakaa voiton sinun kanssasi: Kyseessä on huijaus, jossa huijari on saanut haltuunsa ystäväsi sosiaalisen median tilin tai tehnyt samalla nimellä valeprofiilin. Luottamuksellisen suhteen varjolla huijari pyrkii kalastelemaan pankkitietojasi kertomalla esimerkiksi arvontavoitosta tai uudesta helpon rahan sijoitustavasta. Suhtaudu kriittisesti tällaisiin tekstiviestikeskusteluihin ja varmista kirjoittajan henkilöllisyys. Älä käytä edes ystäväsi lähettämiä sivustoja, jos sivusto tai keskustelu herättää epäilyksiä. Sijoitustoiminnassa - Etsittäessä esimerkiksi kryptovaluuttasijoitussivuja löytyy hakukoneesta yhtä monta huijaussivua kuin täysin luotettavaa sivua. Yhteydenottaja voi pyytää sinua lataamaan etähallintaohjelman, jotta hän voi tehdä puolestasi sijoituksia, eikä sinun itsesi tarvitse osata mitään. Jos rahasi ovat sivustolla ja saat kuvakaappauksia oletetun sijoitusneuvojan toimesta pystymättä itse hallitsemaan rahavarojasi, ovat rahat ovat silloin jonkun muun hallussa. Jos tulet huijatuksi Ota yhteys pankkiin. Tee asiasta lisäksi rikosilmoitus poliisille. Voit tehdä rikosilmoituksen verkossa tai käymällä poliisiasemalla. Ilmoitus kannattaa tehdä, vaikka mahdollisuudet omaisuuden takaisin saamiseksi ovat pienet. Ilmoitusten avulla poliisi pystyy sarjoittamaan rikoksia. Myös petoksen yritykset kannattaa ilmoittaa.´ Lähde: Poliisi