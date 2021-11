Huijausryöppy: Ilmoitukset pankkitunnuskalastelusta nelinkertaistuivat lokakuussa – "Yksi ryhmä ollut erityisen aktiivinen kahden viimeisen viikon aikana"

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyberturvallisuuskeskukseen on tehty liki 500 pankkihuijausilmoitusta lokakuussa, mikä on nelinkertainen määrä viime vuoden lokakuuhun mennessä.

– Teknisten jälkien perusteella meillä on oletuksena, että 2–3 tekijäryhmää on aktivoitunut tekemään yhtä aikaa näitä tunnuskalasteluja. Yksi näistä ryhmistä on lähettänyt erityisen aktiivisesti viestejä lokakuun kahden viimeisen viikon aikana, kertoo Traficomin tietoturva-asiantuntija Ville Kontinen.