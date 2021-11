Rikolliset ovat kähveltäneet suomalaisilta 35 miljoonaa euroa erilaisilla nettihuijauksilla – näin vältät huijareiden ansat

Kampanja korostaa, että huijaustilanteissa nopeus on valttia.

Pankkien ja viranomaisten toimin on tänä vuonna pystytty estämään tai palauttamaan noin 20 miljoonaa euroa rikollisille siirtymässä ollutta rahaa.

Poliisille on jätetty yli 2 200 ilmoitusta näistä huijauksista. Lisäksi on tehty paljon huijauksia, joiden määrästä ja taloudellisista menetyksistä ei ole tarkkaa tietoa.

Epäile odottamattomia yhteydenottoja

On syytä myös varmistaa se, että kirjautuu verkkopankkiin tai viranomaisen palveluun aina oikean verkkosivun kautta.

Varmin tapa päästä oikealle sivulle on kirjoittaa verkkoselaimen osoitekenttään yrityksen tai viranomaisen suora osoite. Osoitteen voi tallentaa kirjanmerkiksi. Voi myös käyttää pankin tai viranomaisen tarjoamaa sovellusta.

Pankkia on syytä varoittaa, jos on menettänyt rahaa tai huomaa antaneensa henkilökohtaisia tietoja huijareille. Pankkiin tulee olla heti yhteydessä ja kertoa mitä on tapahtunut, jotta pankki voi yrittää estää tunnusten väärinkäytön.