OnlyFansissa jaetaan alastonkuvia ja viestitellään tuhmia fanien kanssa – kolme naista kertoo, millaista on tehdä työkseen erotiikkaa somessa

– Vaatimaton tavoitteeni on murskata patriarkaatti ja tehdä seksipositiivinen vallankumous. Normaalisti teen tätä työtä tekemällä ja esittämällä burleskitaidetta, mutta nyt se ei ole koronatilanteen vuoksi mahdollista. Työtä ei suinkaan voi jättää kesken, vaan sitä on voitava jatkaa näinä covid-aikoina, naurahtaa Goldie Starlett*, burleskitaiteilija ja eroottisen sisällön tuottaja.

Goldie Starlett liittyi OnlyFansiin kolme kuukautta sitten. Yhteisöpedagogina ja tapahtumatuottajana työskentelevä Goldie Starlett sai idean siirtää taiteensa burleskilavoilta internetiin, kun rajoitukset laittoivat tapahtumat säppiin.

– Kun tapahtumia ei ole, tämä on ainut tapa tuoda iloa, kauneutta ja nautintoa ihmisen elämään. Minulle tämä on myös itseilmaisua, nautintoaktivismia ja luovuuden purkamista. Näin pystyn pitämään ammattitaitoani yllä, vaikka en voi esiintyä.

Myös nimimerkillä TheOtherSideofSarra* esiintyvä nainen sanoo liittyneensä OnlyFansiin, kun korona vei hänen toimeentulonsa. Hänkin työskentelee tapahtumatuottajana.

– Olen tehnyt esimerkiksi tapahtumia ja mallin töitä ennen tätä. Korona vei myös yritykseni säästöt, joten OnlyFans on mahdollistanut sen, että saan edes jonkin verran tuloja, kun muut työt ovat tauolla.

Eroottista sisältöä tuottava Blackthorn* puolestaan kertoo, että hänellä oli tapana ottaa itsestään alastonkuvia jo ennen Onlyfansiin liittymistä. Hän on tehnyt OnlyFans-sisältöjä nyt reilusti yli vuoden.

– Tosi moni ihan alussa postaamastani sisällöstä on ollut sellaisia alastonkuvia, joita olen ottanut täysin omaksi ilokseni. On ollut tarve siis kokeilla sitä. Uskalsin lähteä tekemään OnlyFansia, kun perustin oman yrityksen ja tiesin, että mikään ei enää rajoita minua.

Töitä omilla ehdoilla

Vuonna 2019, New York Times kirjoitti OnlyFansin muuttaneen seksityön pysyvästi, sillä OnlyFansin ansiosta pornografinen sisältö on tähtien itsensä käsissä.

Tänä päivänä OnlyFansissa on arviolta kansainvälisesti noin miljoona sisällöntuottajaa, myös julkisuuden henkilöitä, kuten räppäri Cardi B. Oma OnlyFans-kanava voi sisältää mitä tahansa: Jumppaohjeita, tanssivideoita, maalauksia. Moni kuitenkin tekee siellä eroottista taidetta tai pornoa.

– OnlyFans-kanavani on sellainen, että siellä eivät genitaalit tai nännit lävähdä kenenkään kasvoille sitä pyytämättä, eli siellä ei koskaan tapahdu mitään sellaista, mitä burleskilavoillakaan ei tapahdu. Mutta se, millaisia kuvia ja videoita vaihdamme yksityisviesteissäni, on suuri salaisuus, jonka tietävät vain minä ja fanini, Goldie Starlett sanoo pilke silmäkulmassa.

Blackthorn puolestaan kuvailee sisältöään estetiikkapainotteiseksi.

– Erotica on tarinallista, eroottista, vähän eteerisen tyylistä sisältöä, jossa on usein "high-class" -vivahde. Yksityisviestipuolella teen myös eksplisiittistä sisältöä ja siellä näytän enemmän. Penetraatio ei kuitenkaan yleensä ole sisällössäni pääosassa, edes leluilla, enkä tee sisältöä muiden kanssa.

Iso osa sisällöntuottamisesta OnlyFansiin onkin asiakkaiden kanssa yksityistä kuvanvaihtoa. Monilla on pyyntöjä, joita he toivovat sisällöntuottajan toteuttavan.

– Teen paljon kink-sisältöä. Saatan käskyttää katsojaa ja nöyryyttää heitä heidän luvallaan.

Millaisia viestit asiakkaiden ja Blackthornin välillä ovat? Videolla hän kertoo tarkemmin asiakkaiden toiveista.

Maksullisia yksityisviestejä

OnlyFansissa sisällöntuottaja voi itse päättää, miten he hinnoittelevat sisältöään. Tämän artikkelin kaikilla haastateltavilla maksupolitiikka on sama. Heidän postauksiaan pääsee katselemaan maksamalla kuukausimaksun, lyhyt viestinvaihto yksityisesti on ilmaista ja lisää kuvia ja videoita voi ostaa viesteissä pay per view -toiminnolla.

Haastateltavien tienestit liikkuvat satojen ja tuhansien eurojen välillä. Ansioihin vaikuttavat kuukausimaksun hinta, tilaajien määrä ja se, kuinka paljon sisältöä ehtii tuottaa. Yksityinen viestinvaihto tuo sisällöntuottajille paljon lisätuloja kuukausimaksun lisäksi.

– Moni luulee, että OnlyFansiin vain ladataan kuvia, mutta oikeasti todella iso aika menee yksityisviesteissä keskusteluun muiden ihmisten kanssa, Sarra kertoo.

– Eniten teen rahaa, jos sisältöön yhdistyy kokoalastomuus ja joku henkinen twist tai kink. Yhteiskunnalliset rakenteet vaikuttavat myös. Luulen, että nuo videot kiinnostavat, koska on paljon miehiä, jotka kaipaavat, ettei heidän tarvitsisi olla aina kontrollissa, vaan he saisivat kerrankin olla rentouttavammassa, alistuvassa roolissa, Blackthorn pohtii.

Moni tulee faniensa kanssa ajan saatossa hyvinkin tutuksi. Sarra kertoo, että moni hänen faneistaan haluaa jakaa hänen kanssaan kuulumisiaan viikoittain ja kertoa elämästään, kuten uusista työpaikoista. Heistä on tullut hyvinkin tuttuja ja läheisiä.

– Joku saattaa olla yksinäinen. Heistä on kiva, että on joku kaveri, jonka kanssa viestitellä.

– Sen lisäksi välillä saan ihmisiltä kuvia heidän kehostaan. He kysyvät minulta, ovatko he normaalin näköisiä tai haluttavia. Minusta on hienoa, että minuun luotetaan sillä tavalla. Ja kun kerron heille, että he ovat hyvännäköisiä ja riittäviä sellaisina kuin ovat, minullekin tulee hyvä fiilis.

Sarra kertoo, että OnlyFans on auttanut häntä tulemaan sinuiksi myös oman kehonsa kanssa ja opettanut lisää omasta seksuaalisuudesta. Pitkän syömishäiriötaustan jälkeen hän kokee hyväksyvänsä itsensä sellaisena kuin on.

– Ennen vihasin mahaani. Kun aloin OnlyFansissa saada siitä ihania kommentteja faneiltani, nyt pidän siitä itsekin.

Vihaviestejä, kuvien jakamista ulkopuolelle

Seksibisnekseen liittyy paljon nurjia puolia ja stereotypioita, jotka alan ammattilaiset haluaisivat murtaa.

– Minun kuviani on joskus jaettu OnlyFansista muualle internetiin. Haluaisin, että ihmiset ymmärtävät, että se ei ole oikein, ethän syö ravintolassakaan maksamatta? Meidän työtämme pitää kunnoittaa siinä missä muutakin työtä, Sarra sanoo.

– Tuntuu siltä, että ihmisille on hankala konsepti, että taiteesta pitäisi maksaa. Tai että seksi ja raha voisivat liittyä toisiinsa. Ja että ylipäänsä naisen tekemää työtä tulisi arvostaa sekä siitä tulisi myös maksaa asianmukainen korvaus. Kun teet naisena eroottista taidetta, niin ai vitsit, siinä on ihmisille jo monta hankalaa asiaa. Siksi minun tuleekin tehdä tätä vallankumoustyötä, Goldie Starlett pohtii.

Myös vihapuhe on ongelma, muistuttaa Blackthorn.

– Kun on julkisuudessa esillä, äkkiä joku on haukkumassa huoraksi tai lutkaksi.

– Toivoisin, että vihakommentoijat muistaisivat, että me olemme kaikki jonkun lapsia, veljiä, siskoja, joku voi olla äiti, ja joka kerta, kun meidän kimppuumme käydään ilman, että me olemme satuttaneet ketään, niin samalla satuttaa täysin ulkopuolisia ihmisiä, eli lähipiiriämme.

Omat rajat ensin

Välillä joku asiakas saattaa muuttua hankalaksi ja esimerkiksi ruinata sisällöntuottajaa ottamaan kuvia, joita he eivät halua julkaista.

Yksikään tämän artikkelin haastateltavista ei koe koskaan julkaisseensa mitään, mikä kaduttaisi jälkikäteen. He kuitenkin varoittavat muita: Vain sisällöntuottaja itse voi tuntea omat rajansa.

– Sen haluaisin aloitteleville sisällöntuottajille sanoa, että koskaan ei pidä toisen ihmisen painostuksen takia mennä yli omien rajojen. 20 dollaria tai 100 dollaria ei koskaan tuo takaisin sitä, että ylittää omat rajansa, Blackthorn muistuttaa.

Aloitettuaan OnlyFansin Sarra menetti osan ystäväpiiristään.

– Olen ajatellut sen niin, että ne ihmiset eivät hyväksyneet alun perinkään minua sellaisena kuin olen. Alkuun se oli shokki, mutta toisaalta olen saanut uusia ystäviä.

– Nykyään jännittää tavata uusia ihmisiä. Täytyy heti esittäytyä, että ”moi, mä oon Sarra, oon 35 ja teen seksityötä” ja jännittää kuulijan reaktiota.

Tue paikallista seksityöntekijää

Eroottisen sisällön ammattilaiset haluaisivat murtaa myös myytin siitä, millaiset ihmiset sisällöstä haluavat maksaa.

– OnlyFans-sisällöntuottajan takana on ihan normaali ihminen ja myös meidän tilaajamme ovat normaaleja ihmisiä. Sinun kaverisi, naapurisi tai vanhempi voi tilata jonkun OnlyFansia, Sarra muistuttaa.

– Välillä törmää sellaisiin kommentteihin, että ”niin säälittävä minä en ole, että tällaisesta maksaisin”, mutta sama kommentoija masturboi ilmaiselle pornolle miettimättä millaisissa oloissa se on tehty ja ovatko näyttelijät mukana vapaasta tahdostaan. Minun mielestäni se, että valitsee maksaa sisällöntuottajille, on hienoa ja kunnioitettavaa ja nostan hattua kaikille, jotka tekevät niin, Goldie Starlett puolustaa.

– Aika harva ihminen on sellainen, joka ei ole koskaan katsonut eroottista sisältöä. Silti sisällöntuottaja on se, joka tuomitaan. Ei ole sisällöntuottajaa, ellei ole katsojaa. Miten ajattelit oikeuttaa itsellesi eroottisen sisällön katsomisen, jos et hyväksy sen tuottamista?

– Asetelma on myös binääristen sukupuolten kesken epätasa-arvoinen. Kun sisällöntuottaja onkin mies ja asiakas nainen, on se jälleen nainen, joka saa paskaa niskaansa ja hänet leimataan esimerkiksi epätoivoiseksi. Misogynia näkyy valitettavasti myös tässä, Blackthorn sanoo.

Oikeaa työtä, unelmien työtä

Jotkut kuvittelevat, ettei OnlyFans olisi oikeaa työtä. Se ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Kuvauspäivät kestävät kokonaisen työpäivän verran, ennen valokuvien ottoa on täytynyt laittautua, luoda käsikirjoitus kuville ja videoille ja valmistella kuvauspaikka. Kuvaamisen jälkeen editointi saattaa viedä tuntikausia.

– Ja yleensä kuvien julkaisun jälkeen olen vielä online, jotta voin chattailla fanieni kanssa, Sarra kertoo.

– Sanotaan, että menestyvä sisällöntuottaja käyttää noin puolet ajasta sisällöntuotantoon ja loput markkinointiin, Blackthorn sanoo.

Kun koronasta on päästy ja burleskilavat vetävät jälleen asiakkaita, Goldie Starlett aikoo yhä jatkaa OnlyFans-sisällöntuotantoa. Yksi syy on se, että muissa sosiaalisen median kanavissa yhtä rohkeita kuvia ei katsota hyvällä.

– Instagram on kiristänyt sensurointipolitiikkaansa. Eroottisen taiteen tekijöiden postauksia ja tilejä poistetaan sieltä jatkuvasti. Minuakin on uhkailtu Instagramissa monta kertaa, että tilini lähtee. Kun lockdown loppuu, tietysti teen liveburleskia, mutta minun ei tarvitse alistua Instagramin ja Facebookin hirmuvallan alle, vaan voin julkaista sisältöäni OnlyFansiin.

Blackthorn kokee, että yrittäjyys on hänelle kaikkein sopivin työskentelymuoto.

–Minulla on työtarjouksia, pätevä CV ja jos haluaisin muuta työtä, voisin ottaa sitä, mutta teen juuri nyt sitä mitä itse haluankin.

Hän sairastaa endometrioosia, joten omien työaikojen säätely sopii kaikkein parhaimmin.

– Jos on kipupäivä, silloin ei kuvata tai tehdä mitään muuta.

Sarra opiskelee tällä hetkellä yhteisöpedagogiksi. Hän haaveilee tulevaisuudessa seksuaalineuvojan opinnoista.

– Tulen ehdottomasti jatkamaan tapahtumien tuottamista, mutta kyllä tulen tekemään myös OnlyFansia päätyönä. Siitä on tullut se juttu, josta nautin ja johon toivoisin voivani yhdistää myös muita juttuja.