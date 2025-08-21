Lasta Facebookissa nimitellyt eläinaktivisti tuomittiin kunnianloukkauksesta – väitti "opettaneensa"

Kainuun käräjäoikeus tuomitsi torstaina 69-vuotiaan eläinaktivistin kunnianloukkauksesta, jonka kohteena oli 15-vuotias lapsi.

Rikos tapahtui vuonna 2023 Facebookissa, jossa syytetty syytteen mukaan julkaisi lapsen nimen ja kuvan sekä nimitti tätä muun muassa "huvitappajaksi", "sairaaksi" ja "sadistiksi".

Syytteen mukaan tuomittu nimitteli lasta toistuvasti myös sukupuolisiveellisyyttä loukkaavalla tavalla ja seksuaalisävytteisesti halventavasti.

Tuomittu myönsi julkaisseensa teonkuvauksessa mainittuja ilmaisuja ja nimitelleensä lasta epäkunnioittavasti. Hän myönsi myös tehneensä lapsesta lastensuojeluilmoituksen.

Katsoi "opettaneensa" nuorta

Kirjallisessa vastauksessaan tuomittu vetosi pitkään elämäntyöhönsä eläinten oikeuksien puolustajana. Hän sanoi kirjoittelunsa olleen reaktio siihen, että lapsi käytti nauruhymiötä hänen julkaisunsa yhteydessä.

– (Hän) sinänsä myöntää käyttäneensä järeitä ja osin jopa raakojakin ilmaisuja mutta itse katsoo kyseessä olleen vain nuoren ihmisen opettaminen suojelemaan eläimiä ja luontoa, kirjallisessa vastauksessa sanotaan.

Vastauksen mukaan kirjoitteluun johti "voimakas inhimillinen myötätunto täysin viattomia ja puolustuskyvyttömiä eläimiä kohtaan".

2000 euron korvaukset

Tuomittu on ainakin vuonna 2021 ollut eläinoikeuspuolueen (EOP) jäsen. Asia käy ilmi hänen nimissään puolueen sivuilla julkaistusta kannanotosta, joka on sittemmin poistettu.

Oikeus tuomitsi rangaistukseksi 40 päiväsakkoa, josta tuomitulle maksettavaa tulee 440 euroa.

Lisäksi hänet määrättiin maksamaan lapselle 2 000 euroa kärsimyskorvauksia.