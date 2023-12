Näin domina Valtiatar Keiju valmistautuu työpäiväänsä: "En ole herätessäni valtiatar"

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran kesäkuussa 2023.

Valtiatar Keiju astelee tapaamiseen pukeutuneena mustaan lateksiin ja valtavan korkeisiin, mustiin korkokenkiin. Hän on domina, joka tarjoaa ihmisille alistamispalveluita.

– Tämä on ensisijaisesti hyvinvointipalvelu. Asiakkaat tulevat luokseni toteuttamaan fantasioita ja tarpeita, joita eivät saa muualla täytettyä, Keiju kertoi MTV Uutisille.

Satuhahmonimensä vahvistukseksi dominalla on vasemmassa lavassaan keijutatuointi, jonka hän kokee omaksi hahmokseen.

– Se on hauskaa, että keiju on satuhahmo, ja dominakin on vähän sellainen. Loppupeleissä ihmiset eivät tiedä, kuka minä olen. Keiju osaa olla söpö ja lempeä, mutta iskeä oikeassa paikassa.

Keiju valmistautuu työpäiviinsä huolellisesti nauttimalla litran kahvia, meikkaamalla rauhassa ja käymällä läpi, ketä hän on päivän aikana tapaamassa. Hän käyttää mielellään ainakin kaksi tuntia laittautumiseen ja sängyssä makoiluun. Näin hän saa työrooliinsa sopivanlaisen latauksen.

– Käyn läpi, mitä päivän asiakkaat ovat toivoneet ja minkälaiset vaatteet täytyy olla kenenkin kanssa päällä. Minulla on vähintään tunnista kahteen aikaa myös asiakkaiden välillä, jotta ehdin valmistella tilan, katsoa kaikki välineet valmiiksi ja muutenkin valmistautua sessioon. En ole herätessäni valtiatar.

Jokainen dominan työpäivä on erilainen ja hän saa käyttää rajattomasti mielikuvitustaan.

– Rakastan esiintymistä ja pidänkin itseäni esiintyjänä. Minulla on monta roolia päivän aikana. En usko, että moni näyttelijäkään vaihtaa niin usein roolia kuin minä. Saan olla ihan mitä vain.

Työn haastavuus muodostuu asiakkaiden liian tarkoista toiveista tai session käsikirjoituksesta. Silloin tekemisestä puuttuu oma luovuus.

– Sellainen on haastavaa, vaikka tykkään myös siitä. Tietysti, kun kohtaa uuden ihmisen, niin ei koskaan tiedä, kuinka kauan aikaa menee ennen kuin löydämme toisemme.

Dominan harrastuksiin kuuluvat kuntosali, pilates ja mahdollisuuksien mukaan muun muassa painiminen, koska hän tekee paljon myös painisessioita. Painimistaitoja täytyy pitää yllä.

Ammatinvaihto on käynyt mielessä lukemattomia kertoja: ”Pelkään ihmisiä”

Keiju on tehnyt dominan työnsä ohella kaikenlaista, koska pitää itseään tekijätyyppinä ja kyllästyy helposti. Dominan työ on ainut, mihin hän ei tunnu kyllästyvän.

– Olen ollut kokkina ja kouluttautunut personal traineriksi. Se sopii todella hyvin dominan ammattiin – sellainen piiskuri. Minulla on myös hierojan koulutus, ja siitäkin on ollut hirveästi hyötyä, koska täytyyhän minun tietää, miten ihmisen keho toimii, mihin voi koskea ja mitä voi tehdä. Anatomian tunteminen on todella tärkeää. Tämä on loputonta kehittämistä. Haluan tehdä ihmiset onnellisiksi. Kun näkee toisen raukeana ja iloisena, niin se on palkintoni.

Työssä kehittyminen on Keijun mukaan mahdollista opiskelemalla asioita muun muassa internetistä ja juttelemalla kollegoiden kanssa.

– Mutta eniten opin asiakkailtani. Sieltä tulee uusi toive, jota opetellaan. Suomessa järjestetään myös paljon erilaisia työpajoja, joihin osallistun mahdollisuuksien mukaan.

Lopettaminen on kuitenkin käynyt mielessä lukemattomia kertoja viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja Keiju on miettinyt, uskaltaako hän olla se, kuka oikeasti on.

– Pelkään ihmisiä ja heidän tuomitsemistaan. Ja olen saanutkin todella paljon paskaa niskaan. Siitä tulee aina olo, että pitäisikö vain lopettaa. Ymmärrän ihmisiä, jotka tämän tuomitsevat. Tämä on heille erilaista ja pelottavaa. Toisaalta taas ne, jotka tuomitsevat, niin haluaisivat ehkä itse tehdä tällaista, mutta eivät uskalla. Sydämeni kuitenkin sanoo, että olen hyvä tässä, niin siksi tätä vain jatkaa.

Haaveissa stand up -koomikon ura

Dominalla on studiot sekä pääkaupunkiseudulla että Tampereella. Studion ulkopuolella hän ei järjestä sessioita, koska kokee menettävänsä silloin turvallisuuden tunteen. Viikossa Keiju pyrkii tekemään vähintään 10 sessiota.

– Tälläkään viikolla ei ole ainuttakaan vapaapäivää. Eilen ohjasin kehonhuoltoa, sitten teen neljä päivää sessioita ja lauantaina ja sunnuntaina olen risteilyllä juontamassa.

Dominan työn lisäksi Keiju tekee myös stand up -keikkoja. Alalla hän on tosin vasta aloittelija.

– Minulla on takana seitsemän treeniklubikeikkaa. Rakastan esiintymistä ja olen esiintynyt burleski- ja fetissitaiteilijana monessa paikkaa ympäri Suomea. Huumori on minulle ihan hirveän tärkeää, niin koomikot ovat aina olleet sellaisia, joita fanitan eniten. Olen miettinyt, että minäkin haluan olla noin rohkea. Yritän saada siitä sivu-uran.

Jos Keiju saisi päättää, niin hän tekisi stand up -keikkaa viikoittain, sillä kehittyminen tapahtuu vain lavalla. Katsojat opettavat, onko hän hauska vai ei.

– Keikoille on tullut paljon tuttuja, joten en ole saanut hauskuudestani realistista kuvaa. Yksi menestynyt koomikko, jonka klubilla olin, sanoi, että tajuan jotakin stand upista. Ymmärrän kuulemma, miten setti rakennetaan. Kyllä siitä voi vielä tulla jotain, Keiju jäi haaveilemaan.