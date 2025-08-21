Raju nöyryytysputki päättyi hirvittävällä tavalla: Striimaaja kuoli kesken suoran lähetyksen Ranskassa

Ranskassa on avattu rikostutkinta 46-vuotiaan striimaajan kuolemasta, jota edelsi kuukausia kestänyt nöyryytys ja väkivalta suorissa lähetyksissä.

Internetissä Jean Pormanove -nimimerkillä tunnettu striimaaja Raphael Graven kuoli viime maanantaina suorassa lähetyksessä, jota näytettiin Kick-palvelussa.

Hänen uskotaan kuolleen nukkuessaan. Viimeisestä lähetyksestä on lähtenyt leviämään videopätkä, jossa Graven näkyy makaamassa elottomana päiväpeiton alla.

Poliisi löysi hänet maanantaiaamuna kotoaan elottomana, ja hänet todettiin pian kuolleeksi.

Päiviä kestävää rääkkäystä

Graven tuli tunnetuksi alun perin pelistriimaajana, mutta oli viime vuosina osallistunut muiden striimaajien kanssa lähetyksiin, jotka sisälsivät äärimmäisiä "haasteita".

Lähetyksissä muut paikalla olleet henkilöt kohdistivat häneen väkivaltaa ja nöyryyttivät häntä kameran edessä eri tavoilla.

Viimeisessä, yli 12 päivää kestäneessä lähetyksessä muut osallistujat muun muassa kilpailivat siitä, kuinka kauan he pystyvät kuristamaan Gravenia, työnsivät hänen suuhunsa esineitä ja ampuivat häntä värikuulilla.

Hänen ei annettu nukkua lähetyksen aikana, joten hän kärsi myös äärimmäisestä univajeesta.

Lähetysten tarkoitus oli siis rääkätä Gravenia erilaisilla keinoilla. Lähetystä seurasi parhaimmillaan 15 000 ihmistä.

Ranskan digitaalisista asioista vastaava ministeri Clara Chappaz kuvaili Gravenin kuolemaa ja hänen kokemaansa väkivaltaa "todelliseksi kauhuksi" ja lisäsi, että häntä oli nöyryytetty kuukausia, BBC kertoo.

Kick-palvelun edustaja kertoo BBC:lle yhtiön selvittävän tapausta kiireellisesti.

Pelko striimipalvelujen turvallisuudesta

On vielä epäselvää, missä määrin Graven on ollut kykeneväinen antamaan suostumuksensa lähetyksissä tapahtuneisiin asioihin. Myöskään hänen kuolinsyytään ei ole vielä vahvistettu.

Tapaus on herättänyt järkytystä Ranskassa, mutta myös laajempaa keskustelua striimauspalvelujen vastuusta ja turvallisuudesta.

Kick on pelisivusto Twitchin kaltainen palvelu, jossa käyttäjät voivat lähettää omia suoria lähetyksiään kaikkien katsottavaksi ja keskustella katsojien kanssa. Striimaaja saa rahaa katsojamäärien ja saamiensa lahjoitusten perusteella.

Esimerkiksi Gravenin viimeisestä, päiviä kestäneestä lähetyksestä osallistujat tienasivat arviolta kymmeniä tuhansia euroja, CNN kertoo.

Kick kuitenkin tunnetaan Twitchiä höllemmistä säännöistä ja moderoinnista.

Vaikka Kickissä on esimerkiksi väkivallan tai seksuaalisen sisällön kieltäviä sääntöjä, joista käyttäjä voidaan laittaa jäähylle tai poistaa hänen tilinsä, on sivustoa pitkään kritisoitu sen löyhästä suhtautumisesta rikkomuksiin.

Kick esimerkiksi sallii näkyvän alkoholinkäytön, ja myös suomalaisten "rappiostriimaajien" sisällöistä on herännyt julkista keskustelua.

Koska striimaaja ja palvelu saavat sitä enemmän rahaa, mitä enemmän katsojia lähetys kerää, sen pelätään kannustavan käyttäjiä jatkuvasti provosoivamman sisällön tuottamiseen ja ylilyönteihin.