Useiden julkkisten huhutaan teettäneen tämän kasvoja hoikentavan toimenpiteen – moni tuomitsee trendin

Kasvojen poskirasvanpoisto, eli buccal fat removal, on kauneustoimenpide, joka on viime aikoina saanut runsaasti huomiota sosiaalisessa mediassa. Ilmiöstä uutisoivat useat kansainväliset mediat, kuten NBC News, New York Post ja Rolling Stone.

Monen tiktokkaajan videovirtaan on saattanut viimeisten viikkojen ja päivien aikana ilmaantua videoita julkimoista, joilla on kuopalla olevat posket, terävät poskipäät ja tiukka leukalinja. Videoilla epäillään, että kyseiset julkimot ovat läpikäyneet kauneustoimenpiteen nimeltä buccal fat removal, eli kasvojen poskirasvanpoiston. Televisiopersoona Chrissy Teigen on ollut hyvin avoin siitä, että on läpikäynyt kyseisen toimenpiteen.

Kyseisen kauneusoperaation viraaliutta edisti myös näyttelijä Lea Michelen julkaisema selfie, joka on herättänyt monien epäilyt.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen tästä.

Omakuva on herättänyt spekulaatiota siitä, onko näyttelijä mahdollisesti käynyt poistattamassa rasvaa kasvoistaan. NBC Newsin mukaan Michele ei ole suorilta vielä ainakaan torjunut kasvojensa ympärillä pyörivää huhua.

Tästä on kyse

Cityklinkikan mukaan buccal fat pad removal on maailmalla yleinen pienkirurginen toimenpide. Toimenpiteen tavoitteena on kaventaa poskia ja tehdä pyöreistä kasvoista aiempaa kapeammat.

Plastiikkakirurgi Steven M. Levine kertoo People Magazinelle, että kasvorasvan poisto ei ole monimutkainen toimenpide. Se kestää noin 30 minuuttia ja sitä on tehty jo ainakin 50 vuoden ajan.

TikTokin myötä mielenkiinto poskirasvanpoistoa kohtaa on kasvanut räjähdysmäisesti. #BuccalFatRemoval -nimellä on TikTokissa yli 165 miljoonaa katselukertaa. Avainsanojen takana on tusinoittain videoita kapeakasvoisista ja lommoposkisista julkkiksista, sekä videoita tavallisista käyttäjistä, jotka ovat käyneet poistattamassa poskirasvaa.

Operaatiota käsittelevillä somevideoilla usein annetaan ymmärtää, että operaation myötä sen läpikäyneet tähdet näyttävät jälkikäteen paremmilta kuin ennen. Lapsilla pyöreäkasvoisuus on suloista ja poskirasvalla on myös oma tarkoituksensa, mutta aikuisilla pehmeää pyöreäposkisuutta ei välttämättä pidetä esteettisesti sopusuhtaisina.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Monia huolettaa kauneusoperaatioihin nojaavat kauneustrendit, koska ne ovat luonteeltaan usein lyhytkestoisia. Vielä muutama vuosi sitten moni halusi suuren takapuolen ja hankki Brazilian butt lift -operaation avulla extraa takapuoleensa. Tosi-tv-tähtenä tunnettuja Kardashianeita pidetään kyseisen trendin esikuvina. Mutta koska kauneustrendit ovat nimensä mukaisesti trendejä, vaihtuvat ne vuosien saatossa. Vuoden 2022 aikana laihtuneen Kim Kardashianin on esimerkiksi epäilty poistattaneen oman brazilian butt liftinsä.

Samoin voi käydä myös pyöreiden poskien suhteen, eikä poskirasvanpoisto-operaatiota ole helppo peruuttaa. Kauneustrendit tulevat ja menevät. Tämän takia erityisesti ulkonäköä muokkaavia operaatioita edellyttävät kauneustrendit ovat kriitikkojen mielestä ongelmallisia.

Saavuttamattomissa olevat kauneusihanteet

Nopeasti räjähtänyt poskirasvanpoistotrendi on herättänyt tasaisesti kasvavaa vastustusta. Yksi isoimmista vasta-argumenteista on se, että kasvojen rasvattomuus on jälleen yksi lisä nykyajan kauneusihanteisiin, joita kukaan ei kykene koskaan täysin saavuttamaan. Ei ainakaan ilman kalliita, mahdollisesti kivuliaita ja vaarallisia operaatioita. Sen sijaan, että ihmiset yrittäisivät saavuttaa jotain itselleen luonnotonta keinolla millä hyvänsä, olisi hyvä, että ihmiset hyväksyisivät pyöreät poskensa.

– Instagram-kasvojen aikakaudella on todella voimauttavaa löytää itsestään jokin erilainen piirre, jota pystyt rakastamaan, toteaa pyöreistä kasvonpiirteistään videon tehnyt tiktokkaaja Sari Oister.

Oister kertoo, ettei nuorempana pitänyt ulkonäöstään. Vasta vanhempana, kun hän tutustui omaan sukunsa perintöön ja näki, että pyöreät posket ovat osa hänen sukunsa ominaista ulkonäköä, on hän oppinut hyväksymään myös itsensä.

– Pyöreät poskeni ja piirteeni muistuttavat itäeurooppalaisista sekä juutalaisista juuristani. Se on jotain, mistä voin olla ylpeä. Se voimaannuttaa minua, hän kertoo.

Meikkitaiteilija Rachel OCool, 23, paljastaa, että hän harkitsi pitkään poskirasvansa poistoa, jo kauan ennen kuin toimenpiteestä tuli viraali hitti. Hän kuitenkin päätti olla ottamatta sitä, vaan meni meikkikouluun, missä hän oppi pitämään omien kasvojensa piirteistä. Hän kertoo olevansa nyt helpottunut, ettei koskaan mennyt operaatioon.

– Meikillä voi siirtää tai korostaa kasvonpiirteitä. Sen oppiminen todella auttaa näkemään itsesi uudella tavalla, kun et enää vain peitä piirteitäsi, hän kertoo.

Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä.

Hänen videonsa aiheesta on kerännyt lähes kuusi miljoonaa katselukertaa.

Pyöreitä poskia juhlistavat sisällöt ovat kasvattaneet rankasti suosiotaan vastareaktiona poskirasvan poistoa ihasteleville videoille.

– Jos se on väärin, että on rasvaa poskissa, niin en halua edes olla oikeassa, kommentoi eräs tiktokkaaja.

– Pyöreäposkiset tytöt, nouskaa olkaa hyvä! kommentoi toinen.