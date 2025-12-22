AKT ry:n mukaan Finnair ei aio työllistää omaa, suomalaisilla työehdoilla työskentelevää, matkustamohenkilökuntaa Bangkok-Melbourne-reitillä.

Finnair ilmoitti viime viikolla 18. joulukuuta avaavansa uuden välilaskullisen lentoreitin Helsingistä Melbourneen.

Uutta reittiä tullaan lentämään päivittäin sen avauduttua lokakuussa 2026. Se lennetään Bangkokin kautta, josta lento jatkaa pienen välilaskun jälkeen Melbourneen.

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry:n mukaan samalla kävi ilmi, että Bangkok-Melbourne-reitin matkustamohenkilökunnan työt aiotaan ulkoistaa kokonaisuudessaan AAP Aviation -yhtiölle. Tätä AKT kuvaa tiedotteessa märäksi rätiksi päin matkustamohenkilökunnan naamaa.

Ulkoitustus tarkoittaa liiton mukaan sitä, että Finnair ei aio työllistää omaa, suomalaisilla työehdoilla työskentelevää, matkustamohenkilökuntaa kyseisellä reitillä. Samaan aikaan yhtiö kuitenkin lentää samalla reitillä omilla lentäjillä.

AKT: Rapauttaa yleisön luottamusta

AKT:n puheenjohtajan Ismo Kokon mukaan työpaikkojen ulkoistus heikentää lentoyhtiön yhteiskuntavastuuta ja rapauttaa yleisön luottamusta.

– Finnairin päätös käyttää ulkoistettua matkustamohenkilökuntaa osoittaa, ettei yhtiö ole se vastuullinen toimija, jonka kuvan se haluaa työntekijöille ja asiakkaille antaa. Samalla yhtiö asettaa eri henkilöstöryhmät epätasa-arvoiseen asemaan: miesvaltainen lentohenkilöstö saa parempaa kohtelua kuin naisvaltainen matkustamohenkilöstö, Kokko toteaa AKT:n tiedotteessa.

AKT:n mukaan päätös tehtiin ilman, että siitä olisi käyty keskusteluja nykyisen matkustamohenkilökunnan tai heitä edustavan ammattiliiton kanssa. Uutinen kerrottiin henkilökunnalle 18. joulukuuta Finnairin henkilöstökysely oli sulkeutunut vain muutamaa päivää aikaisemmin, tiedotteessa sanotaan.

– Aina kun luulemme, että pohjakosketus on jo nähty, Finnair yllättää uudella tavalla aliarvioimalla omaa matkustamohenkilökuntaansa ja heidän ammattitaitoaan. Oman matkustamohenkilökunnan osaaminen on tunnetusti maailman huippua, mutta sitä ei yhtiö näköjään arvosta, Kokko sanoo.