Onko suomalainen alkoholikulttuuri murroksessa? Asiantuntija: "Työelämässä ei enää hyväksytä edes vähäistä alkoholinkäyttöä"

Alkoholikulttuurissa on tapahtunut muutos etenkin työelämän näkökulmasta. Tätä mieltä ovat Huomenta Suomessa vierailleet päihdelääkäri Kaarlo Simojoki ja tapakouluttaja Arja Porvali.

Porvali korostaa, että alkoholikulttuurin muutos koskee nyt koko organisaatiota eli esimiehet ja alaiset ovat samassa asemassa, mikä on hyvä asia.

Humalassa lasten juhlissa?

Asiantuntijoita huolettaa, että vaikka työelämässä alkoholinkulutus on selvästi paheksuttavampaa kuin ennen, alkoholi on salakavalasti tullut entistä enemmän meidän muuhun sosiaaliseen elämäämme. Esimerkiksi lasten juhlissa kohotetaan alkoholillisia alkumaljoja ja aikuisille on varattu jopa juomabaari.