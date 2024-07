Alkoholin käyttö voi riistäytyä käsistä kesälomalla: "Töihin paluu ei onnistu, kun putki on jäänyt päälle"

Kesäkuusta lähtien ruokakaupoista on saanut kahdeksanprosenttisia viinejä.

Ulriika Sundell A-klinikka Oy:stä arvioi alkoholin kulutuksen normalisoituvan entistä enemmän myynnin vapauttamisen myötä. MTV Uutisten kyselyssä joka kolmas suomalainen haluaisi kaikki alkoholijuomat eli myös väkevät viinit ja viinat myyntiin ruokakauppoihin. Sundell kuitenkin kehottaa pohtimaan, olisiko se järkevää, sillä suomalaisessa juomakulttuurissa alkoholin käyttö on jo hyvin humalahakuista.

– Kyllähän niitä haittoja on jo useita vuosia ennen hoitoon päätymistä, Sundell kertoi Huomenta Suomessa.

Kesäloman jälkeen ongelmat voivat paljastua

– Se voi näkyä esimerkiksi niin, että jos on ollut riskikäyttäjä ja sitten on mennyt ihan överiksi ja tullut ihan alkoholi-deliriumtilanne [juoppohulluuskohtaus]. Meillä hoitoonohjauspotilaat monesti retkahtavat nimenomaan loma-aikana. Se on se riski, kertoo Anita Riipinen, johtava työterveyslääkäri Terveystalosta.