Mika Lintilää epäillään alkoholin käytöstä työaikana – näin kommentoi Annika Saarikko

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoo, että hän on pitänyt elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) kanssa tiivistä yhteyttä viikonlopun aikana ja sen jälkeen. Useat eri mediat kertoivat viikonloppuna epäilyistä, jotka liittyvät Lintilän alkoholinkäyttöön työaikana.

– Olen tietenkin halunnut varmistaa tämänkin tilanteen keskellä, että meillä on tiivis yhteydenpito ja sitä me olemme toisiimme harjoittaneet. Minulla ei ole mitään erityistä lisättävää jo julkisuudessa olleisiin tietoihin, Saarikko toteaa.

– Olen todennut, että ministeri Lintilä on mielestäni hoitanut työnsä hyvin: työn jälki on ollut sellaista, mistä minulla ei ole moittimista. Olen tunnistanut, että tällaisten nimettömien huhupuheiden keskellä on varmasti hyvin vaikea toimia, hän sanoo.