Ex-kansliapäällikkö puolustaa Mika Lintilää: "Me molemmat juomme usein ruuan kanssa alkoholia ja joskus juomme ilman ruokaakin”

Gustafsson muistuttaa, että viime viikkoihin asti myös yleinen mielipide on ollut se, että Lintilä on pärjännyt ministerinä oikein hyvin.

– Mika on ollut sanomalehtien ministerirankingeissa tasaisesti kympin joukossa. Vielä joulukuussa keskustan johto halusi hänen ottavan puolustusministerin tehtävät hoitaakseen oman toimensa ohella.

"Emme kumpikaan kuulu raittiusseuraan"

Lintilän alkoholinkäyttö on ollut tapetilla perjantaista asti, kun Iltalehti kirjoitti asiasta.

– Mika ja minä emme kumpikaan kuulu minkään valtakunnan raittiusseuraan. Olen Helsingissä viiniklubin jäsen, ja Mika on tietääkseni ainakin kerran siellä vieraillut. Me molemmat juomme usein ruuan kanssa alkoholia. Joskus juomme ilman ruokaakin ja joskus otimme yhdessä lasilliset työpäivän päätteeksi, Gustafsson mainitsee.

Työnantajalla on velvollisuus puuttua alkoholiongelmaan

– Suomessa juodaan aiempaa vähemmän ja nuoret ovat selvästi aikuisia raittiimpia. Suhtautuminen alkoholiin työelämässä on muuttunut minun työurani aikana valtavasti, ja hyvä niin. Jos alkoholi hallitsee elämää, nykyään työssä ei yksinkertaisesti pärjää.

– Jos ministerillä on alkoholiongelma, siihenkin ilman muuta puututaan. TEM:ssä ei ollut, eikä tietojeni mukaan ole vieläkään, havaintoa että Mika olisi ollut tai esiintynyt juovuksissa tai alkoholin takia laiminlyönyt tehtäviään.

– Vaikka tikarit nyt lentävät, niin tosiasiassa Mikassa meillä on ollut hyvä ja elinkeinoministeri ja valtiovarainministeri. Kun pohjalainen yrittää hyvää, niin priimaa pukkaa tulemaan. Jos drinkki silloin, toinen tällöin on tehnyt hänestä sellaisen kuin hän on, niin minä sen mielelläni hyväksyn ja tarjoan lasillisen hänelle vastakin, Gustafsson päättää.