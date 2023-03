Jussi Tuulensuu jättää tehtävänsä Aamulehden vastaavana päätoimittajana: "Otan tästä opikseni"

– Tapahtumia on selvitetty tarkemmin, ja tiedossa on tällä hetkellä selkeä päihtymys tärkeässä sidosryhmätilaisuudessa sekä epäasiallinen, ahdistavaksi koettu käytös naisia kohtaan, tiedotteessa kerrotaan.

– Emme hyväksy epäasiallista käytöstä emmekä minkäänlaista häirintää työssä tai työhön liittyvissä tapahtumissa, tähän meillä on selkeä ohjeistus. Myös alkoholinkäyttöön liittyen meillä on olemassa toimintamallit, joita on varmasti hyvä edelleen tarkentaa, hän kirjoittaa tiedotteessa.