Onko Marsissa vettä? Meteoriitti törmäsi planeettaan – Nasa julkaisi näyttävän kuvan värikkäästä kraatterista

Yhdysvaltojen ilmailu- ja avaruushallintovirasto Nasa on julkaissut kuvan Mars-planeetan pintaan syntyneestä kraatterista. Kuvan on ottanut planeettaa kiertävä Reconnaissance Orbiter -luotain.

Noin 15–16 metriä leveä kraatteri on kuvattu huhtikuussa ja se on syntynyt varsin hiljattain. Tutkijoiden arvion mukaan kraatteri on syntynyt syyskuun 2016 ja helmikuun 2019 välisenä aikana.