Elämää Marsissa? Nyt löytyi vettä nesteenä valtameren verran

– Arvio nestemäisestä vedestä on suurempi kuin ne vesimäärät, joiden on ehdotettu täyttäneen mahdolliset muinaiset Marsin valtameret, kertoo tutkimuksen yksi kirjoittajista, tutkija Vashan Wright Kalifornian yliopiston Scripps Instituutista The Guardianille .

Syvällä Marsin kuoren alla

InSight-luotain pystyi BBC:n mukaan tallentamaan dataa vain sen alla olevasta maankuoresta, mutta tutkijoiden mukaan on hyvin todennäköistä, että samanlaisia vesivarantoja on eri puolilla planeettaa. Jos näin on, Marsissa on tutkijoiden mukaan tarpeeksi nestemäistä vettä muodostamaan pinnalle yli kilometrin syvyisen meren.